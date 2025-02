Matthew John Patrick Wells es un joven de 19 años que, a través de su canal de YouTube ‘Nomadic Kayak Fishing’, muestra cómo atrapa peces a bordo de un kayak. Precisamente, un día como cualquier otro se fue a pescar en la costa de Nueva Zelanda y acabó encontrándose con un tiburón blanco. No bromeo cuando te digo que él vivió un verdadero drama.

Como el muchacho siempre suele subirse a bordo de su kayak teniendo una cámara en su cabeza y otra ubicada estratégicamente en su embarcación, pudo registrar la experiencia con el mencionado escualo y, posteriormente, subió ese video en YouTube.

Matthew John Patrick Wells se fue a pescar sin imaginar que pasaría por un momento de mucha tensión. (Foto: Nomadic Kayak Fishing / YouTube)

Debido a la presencia del tiburón blanco Matthew optó por marcharse del lugar; sin embargo, el animal no estuvo dispuesto a dejarlo ir tranquilo. Y es que comenzó a perseguirlo. Es así como el joven se asustó bastante. “Por favor, no me ataques, hermano”, expresó en ese entonces, según People.

El ver a un tiburón blanco tan cerca de su kayak asustó bastante a Matthew John Patrick Wells. (Foto: Nomadic Kayak Fishing / YouTube)

La citada fuente también indicó que Wells llegó a disculparse con sus seguidores por su reacción cargada de improperios mientras trataba de evadir al depredador. “Su principal fuente de alimento son los mamíferos marinos, ¡y yo soy un mamífero marino ahora mismo!”, aseveró.

Matthew John Patrick Wells, apenas notó la presencia del tiburón blanco, decidió marcharse del lugar. Mientras se iba, se dio cuenta que estaba siendo perseguido por el animal. (Foto: Nomadic Kayak Fishing / YouTube)

Afortunadamente, el escualo no llegó a hacerle ningún daño y ahora él vive para contar su singular experiencia. Precisamente, en diálogo con Good Morning America, el joven aseguró que su encuentro con el escualo es “algo realmente genial de ver, aunque puede que no lo haya parecido en ese momento”.

Remó 4 km para salvarse

“Mi principal preocupación era que el tiburón fuera curioso y decidiera: ‘Oye, ¿qué es esto? Vamos a probarlo’”, añadió el muchacho que tuvo que remar 4 kilómetros hasta la orilla, informó GMA. Sin duda, lo que vivió lo recordará por siempre.