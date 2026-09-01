Hubo una época en la que salir de casa sin sombrero era algo poco habitual. Hombres, mujeres e incluso niños llevaban algún tipo de sombrero prácticamente cada vez que estaban en público. Las antiguas imágenes de noticieros, desde los primeros años del cine hasta comienzos de la década de 1960, muestran calles, oficinas y trenes llenos de personas con la cabeza cubierta. En el caso de las mujeres, prescindir de esta prenda durante la primera mitad del siglo XX podía considerarse casi tan inapropiado como salir sin ropa.

Al observar esas imágenes antiguas, muchas personas parecen vestir sombreros muy similares; sin embargo, aquella costumbre comenzó a desaparecer con una rapidez sorprendente.

A comienzos de los años 60, hombres y mujeres empezaron a mostrarse en público con el cabello descubierto, marcando un cambio importante en las normas de vestimenta. ¿Qué hizo que una prenda tan habitual perdiera su lugar en tan poco tiempo?

La moda comenzó a cambiar después de la guerra

De acuerdo con Warmbru Curiosity, popular canal de YouTube que comparte videos educativos y curiosidades históricas, uno de los principales factores fue la transformación social que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. En los países desarrollados comenzó a disminuir la importancia de utilizar la ropa como una forma de demostrar estatus social, especialmente entre los jóvenes.

“El cambio fue especialmente evidente entre las generaciones más jóvenes. El auge de la cultura juvenil en las décadas de 1950 y 1960 puso énfasis en la rebelión contra las normas tradicionales, incluidos los códigos de vestimenta formales”, explica el creador de contenido.

A este cambio cultural se sumaron los avances tecnológicos y las nuevas formas de desplazarse. Después de la guerra, el automóvil se convirtió en un medio de transporte cada vez más habitual, mientras que las personas también pasaban más tiempo en espacios interiores con calefacción y aire acondicionado.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los cambios en el transporte, la moda y las costumbres comenzaron a reducir su popularidad. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

“La gente pasaba mucho menos tiempo expuesta a los elementos a medida que se trasladaba cada vez más a zonas urbanas y comenzaba a utilizar automóviles”, señala Warmbru.

Además, el sombrero dejó de resultar tan práctico.

“La practicidad de llevar sombrero disminuye. Los sombreros pueden ser incómodos en los automóviles y en el transporte público, mientras que las mejoras en la calefacción y el aire acondicionado reducen la necesidad de utilizarlos para protegerse del frío”, añade el youtuber.

Kennedy y The Beatles también influyeron

John F. Kennedy, elegido presidente de Estados Unidos en 1960, también quedó asociado con la desaparición de esta costumbre. Kennedy solía aparecer en público sin sombrero, lo que dio origen a la popular idea de que él fue responsable de acabar con la industria; no obstante, la realidad es más compleja: el presidente sí utilizó un sombrero de copa durante su toma de posesión en 1961 y las ventas de estos productos ya llevaban años disminuyendo.

Poco después, otro fenómeno cultural reforzó el cambio. En 1963, The Beatles aparecieron con sus característicos cortes de cabello y sin sombreros, proyectando una imagen juvenil que se alejaba de las normas tradicionales.

Al mismo tiempo, entre las mujeres también comenzó a reducirse el uso de sombreros, mientras los diseños más complejos y restrictivos chocaban con las nuevas ideas vinculadas a la liberación femenina.

Menos sombreros, más atención al cabello

La caída de las ventas tuvo además un efecto que terminó acelerando el proceso. A medida que menos personas compraban sombreros, algunos fabricantes tuvieron que cerrar y estos productos comenzaron a ser más difíciles de encontrar. Esa menor disponibilidad contribuyó a que todavía menos gente los utilizara.

También cambió la forma en que las personas cuidaban su apariencia. Con el cabello cada vez más visible, peluquerías y barberías adquirieron mayor importancia.

Warmbru lo resume con una pregunta: “¿Por qué gastar una fortuna en la peluquería o en la barbería solo para cubrir el resultado final con un sombrero?”.

En conclusión, no hubo una única razón que explicara la desaparición de los sombreros. La expansión del automóvil, los cambios tecnológicos, una sociedad cada vez más informal y la influencia de figuras como Kennedy y The Beatles coincidieron con la transformación cultural de los años 60.

Aunque el sombrero dejó de ser una prenda cotidiana, la moda suele regresar sobre sus propios pasos, por lo que no debería extrañarnos que esta antigua costumbre pueda volver a las calles en algún momento.