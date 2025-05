¿Alguna vez te has preguntado por qué tu lavadora no termina cuando el temporizador dice que lo hará? No eres el único. En TikTok, la creadora de contenido y experta en limpieza Melissa Pateras, conocida como @melissadilkespateras, señaló que esto es completamente normal y tiene una explicación técnica.

“Básicamente está midiendo la carga y diciendo: ‘Espera. Vamos a estar aquí un rato’”, dice Pateras en su video. Explica que la mayoría de las lavadoras modernas cuentan con sensores que detectan el tamaño de la carga y, según eso, ajustan el nivel de agua y el tiempo del ciclo. Esto hace que el tiempo que aparece al inicio solo sea una estimación basada en una carga promedio.

Además, la experta señala que la lavadora actúa de forma inteligente para evitar que tú tengas que volver a lavar la ropa. “Si lo que pones es más pesado o más sucio, puede añadir más tiempo de agitación o enjuague y centrifugado para asegurar que la carga se limpia correctamente”, explica.

La creadora de contenido y experta en lavandería Melissa Pateras señaló que esto es completamente normal y tiene una explicación técnica. (Foto: @melissadilkespateras / TikTok) ×

Pero no todo depende del peso de la ropa. Pateras menciona otras razones comunes que pueden afectar la precisión del temporizador: usar un detergente inadecuado, excederse con la cantidad de jabón, elegir el ciclo equivocado (como usar el lavado rápido para una carga grande) o llenar demasiado la lavadora.

“Tu lavadora no está intentando fastidiarte”, advierte Pateras. “Solo intenta sobrevivir a tus hábitos de lavado”.

Muchos usuarios comentaron que se sintieron culpables por haber culpado a sus lavadoras, e incluso bromearon con frases como “estoy en la hora de la lavadora” o compararon el tiempo extra con “minutos de fútbol”.

Para cuidar tu lavadora, es importante realizar limpiezas regulares tanto interior como exteriormente, evitar sobrecargarla, usar detergentes adecuados y limpiar el filtro de pelusa. (Foto referencial: Freepik) ×

Cabe agregar que la revista Home & Gardens consultó a expertos en electrodomésticos que confirmaron la información de Pateras; sin embargo, si el retraso supera los 30 minutos, podría tratarse de una falla técnica. En ese caso, recomiendan hacer revisar la máquina por un profesional.

Cómo alargar la vida útil de una lavadora

Según TCL, es fundamental realizar un mantenimiento regular para prolongar la vida útil de una lavadora. Limpia periódicamente el dispensador de detergente y las gomas de la puerta con un paño húmedo y vinagre blanco para eliminar la acumulación de residuos y prevenir la formación de moho. Además, verifica y limpia los filtros de la lavadora de manera regular.

Asegúrate de cargar correctamente tu lavadora. Evita sobrecargarla o cargarla con prendas demasiado pesadas, ya que esto puede desequilibrar el tambor y dañar los componentes internos. También es importante nivelar la lavadora sobre una superficie firme y plana para evitar vibraciones excesivas.

Los expertos coinciden en la importancia de dejar la tapa abierta durante 15 a 30 minutos para eliminar la humedad y evitar la acumulación de moho. (Foto referencial: Freepik) ×

Por último, utiliza los detergentes adecuados y en las cantidades recomendadas. Un exceso de detergente puede generar espuma excesiva y afectar el rendimiento de la lavadora.