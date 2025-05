Ya te debes de haber dado cuenta que cada vez falta menos para el ‘Día de Gokú’ (‘Goku Day’, en inglés), que se celebra todos los 9 de mayo. Como esa fecha es muy especial para los amantes de ‘Dragon Ball‘, me animé a elaborar una nota sobre el personaje tan querido por todos. Esta vez me he enfocado en unas figuras espectaculares que existen sobre él y que todo fanático del anime y manga debe tener. En total, te presentaré cinco piezas de colección, así que prepárate.

Si ahora mismo te estás preguntando por qué se celebra el ‘Día de Gokú’, te comento que todo es a raíz de que los fans de ‘Dragon Ball’ se dieron cuenta que en japonés el 5 (que representa al mes de mayo) se lee como ‘go’ y el 9 se lee como ‘ku’, y juntos suenan como ‘Gokú’. Es por eso que, de manera oficial y en 2015, se estableció el 9 de mayo como el ‘Día de Gokú’.

Habiéndote recalcado ello, continuemos con lo prometido. Sí, aún me acuerdo que te tengo que presentar cinco figuras espectaculares de ‘Gokú’ que todo fanático del anime y manga creado por Akira Toriyama debe tener. Para ello, te indico que las he seleccionado y clasificado (del quinto al primer lugar) en base a mi criterio como coleccionista de piezas de ‘Dragon Ball’. Además, te aclaro que las imágenes que verás más abajo son aquellas que he publicado en mi cuenta de Instagram llamada ‘Mi mundo con Z’ (@mimundoconz), que es donde suelo compartir mi colección. Dicho, adelante.

Puesto 5: la S. H. Figuarts de ‘Gokú’ siendo niño

Si bien hay varias versiones de ‘Gokú’ pequeño en la mencionada línea de Tamashii Nations, Bandai, yo me refiero a la que viene con la ‘nube voladora’ y la ‘esfera del Dragón’ de 4 estrellas. Esa pieza es grandiosa. Como estamos hablando de una línea articulable, te permite recrear distintas poses del personaje y los accesorios juegan un papel muy importante para el disfrute.

La S. H. Figuarts de ‘Gokú’ siendo niño que viene con la ‘nube voladora’ y la ‘esfera del Dragón’ de 4 estrellas. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

Puesto 4: la figura especial de Banpresto de ‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin’

Sí, no ignoro que existen una gran variedad de figuras excelentes de la marca Banpresto de ‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin’, pero una en especial me parece espectacular. Estoy hablando de la que salió por el 50° Aniversario de la V Jump. La versión regular es la que yo tengo dentro de mi colección y es una locura, ya que muestra al ‘saiyajin’ criado en la Tierra con el daño de batalla que tuvo durante su pelea con ‘Freezer’ en ‘Namekusei’. Un deleite visual.

La figura de ‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin’ con daño de batalla que es de la marca Banpresto y que salió por el 50° Aniversario de la V Jump. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

Puesto 3: la Figuarts ZERO EX de ‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin 4’

Conforme nos acercamos al primer lugar, la calidad, evidentemente, tiene que aumentar, así que te debo mencionar una figura que me encanta: la Figuarts ZERO EX de ‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin 4’. En su momento, fue la pieza más difícil de conseguir de mi colección. Si bien ya no lo es, sigue siendo muy especial, ya que, si te das cuenta, recrea al personaje en una pose que solo se ve al final del ‘Opening’ de ‘Dragon Ball GT’ y ese anime me gusta bastante por su banda sonora y por el diseño de casi todos los héroes y villanos que aparecen ahí.

La figura de ‘Gokú’ transformado en ‘Super Saiyajin 4’ que pertenece a la línea Figuarts ZERO EX de Tamashii Nations, Bandai. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

La figura, además, posee un tamaño considerable y una base que recalca la transformación del hijo de ‘Bardock’. Realmente, se preocuparon en los detalles a la hora de fabricarla. Sin duda, tenía que estar en mi Top 3.

Puesto 2: la figura de ‘Gokú’ en estado base de la línea BWFC 10th Anniversary y SMSP (The Brush Version)

Dentro de mi colección, afortunadamente, tengo varias piezas de ‘Gokú’ en estado base, pero la de la línea BWFC (Banpresto World Figure Colosseum) 10th Anniversary y Super Master Star Piece (The Brush Version) de Bandai Spirits, definitivamente, es la mejor. A esa conclusión puede llegar cualquier persona al tenerla cerca.

La figura de ‘Gokú’ en su forma base que pertenece a la línea BWFC (Banpresto World Figure Colosseum) 10th Anniversary y Super Master Star Piece (The Brush Version) de Bandai Spirits. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

El nivel de esculpido es fenomenal. En la pieza ‘Gokú’ aparece con su ‘báculo sagrado’, la ropa del final de ‘Dragon Ball Z’ y una sonrisa de despedida que emociona a todos. Por si fuera poco, no es pequeña. Al igual que la del puesto 3, posee un tamaño considerable.

Puesto 1: la Ichiban Kuji de ‘Gokú’ bebé con su ‘nave saiyajin’ (2009)

En este puesto no podía estar otra figura que no sea la de ‘Gokú’ bebé con su ‘nave saiyajin’, que pertenece a la línea Ichiban de Kuji de Banpresto. Ojo que yo me refiero a la versión del 2009. Sí, hay una más actual, pero me quedo con la de hace más de 10 años porque considero que es una perfecta recreación del personaje. Encima te permite abrir y cerrar la ‘nave’, que cuenta con todos sus botones bien esculpidos. Un 10/10 fijo. No hay discusión, para mí.

La figura de ‘Gokú’ bebé que viene con su ‘nave saiyajin’ y que pertenece a la línea Ichiban Kuji de Banpresto. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

Espero que te hayan gustado las figuras de ‘Gokú’ que te he presentado en esta nota. No olvides que en la cuenta de Instagram de ‘Mi mundo con Z’ (@mimundoconz) puedes encontrar más fotos de las piezas que poseo. Ahora mismo solo me queda despedirme de ti. Ya en una próxima oportunidad te volveré a hablar sobre figuras espectaculares de ‘Dragon Ball’. ¡Cuídate!