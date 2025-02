Ashley Moffit es una enfermera que reside en Florida, Estados Unidos, junto a su gata Maisy, a quien ama con locura. Las menciono porque ambas son las protagonistas de esta historia. Todo porque un día la mujer en cuestión pospuso su alarma, fingió quedarse dormida delante de su pequeña felina y esta acabó haciendo algo muy singular que quedó registrado en un video.

El clip que te menciono en el párrafo anterior lo puedes encontrar en TikTok, pues ahí la chica lo subió, a través de su cuenta personal (@ashleymoffit_). De acuerdo a la grabación, ella, tras haber pospuesto su alarma, permaneció en su cama con los ojos cerrados, mientras su fiel amiga estaba sentada muy cerca de su lugar de descanso.

Ashley Moffit, al saber que su gata Maisy estaba cerca de ella, no se movió de su cama luego de haber pospuesto su alarma. (Foto: @ashleymoffit_ / TikTok)

Debido a que la minina consideró que su dueña tenía que ponerse de pie cuanto antes, optó por ‘despertarla’ dándole unos toques suaves con una de sus patas. La mujer, después del accionar de su gata, empezó a levantarse.

Mientras Ashley Moffit fingía haberse quedado dormida, su gata Maisy buscaba despertarla poniendo una de sus patas sobre ella. (Foto: @ashleymoffit_ / TikTok)

“Ella sabe cuándo suena el despertador. Ahí normalmente me estoy levantando, así que cuando no lo hago, me da golpecitos suaves en la cara”, explicó Ashley a Newsweek luego que su video compartido en TikTok diera la vuelta al mundo por el comportamiento de Maisy.

Las reacciones de los usuarios

Realmente, la conducta de la pequeña felina sorprendió a varios usuarios. Tanto así que muchos señalaron que les gustaría tener una pequeña felina como ella. “A mí me ayudaría bastante para no llegar tarde a mi trabajo”, “¿Dónde consigo una igualita?” y “se ganó mi corazón, quiero una igualita”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en el post.