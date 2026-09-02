Jayde Hoban, una madre estadounidense de 28 años, pensó que compraría una o dos casas de juegos vintage para sus hijos; sin embargo, cuatro viajes después, el camión y el remolque de su abuelo estaban llenos con 21 casas de juegos, trepadores y juguetes, todos destinados a convertirse en un enorme espacio de diversión para sus pequeños y sus amigos.

La historia comenzó con una publicación de Facebook Marketplace en la que se ofrecían un par de casas de juegos de un mismo vendedor. Casi al mismo tiempo, una amiga que había comprado una de ellas le recomendó contactar al hombre, pues sabía que tenía cientos de unidades disponibles. Hoban decidió escribirle sin imaginar que aquella conversación terminaría dando un giro completamente inesperado.

“Cuando le envié un mensaje al hombre, no tenía ninguna intención de comprar tantas”, cuenta Hoban a People. “Solo pensé que, si tenía algunas vintage, sería divertido hacer un pequeño pueblo para mis hijos.”

Cuatro viajes y una colección cada vez más grande

La idea del pequeño pueblo creció rápidamente. Hoban y su familia regresaron cuatro veces a la propiedad del vendedor y, en cada visita, llenaron todo lo que pudieron del camión y el remolque de su abuelo. Poco a poco, reunieron una colección de casas de juegos Little Tikes, Fisher-Price y Step2, además de otros juguetes infantiles.

Pero conseguir las estructuras fue apenas el comienzo. Muchas habían perdido techos, puertas u otros accesorios que dejaron de fabricarse hace años, por lo que el proyecto terminó convirtiéndose también en un desafío de restauración. Hoban descubrió que recuperar estos juguetes requiere tiempo, paciencia y bastante creatividad.

“Es muy difícil encontrar piezas de repuesto para las casas de juegos que han sido descontinuadas”, explica. “A veces tienes suerte y las encuentras a la venta en internet, y otras veces simplemente tienes que ser creativo y entender que puede que no quede igual que originalmente, pero los niños se divertirán de todos modos y nunca notarán la diferencia.”

Una de las piezas que más problemas le ha causado es una nave espacial Rocket Ship de Little Tikes. Hoban todavía no consigue encontrar el techo que le falta y, aunque buscó en numerosos sitios, hasta ahora solamente ha encontrado juegos completos a la venta, no la pieza individual que necesita.

El proyecto la llevó a buscar piezas difíciles de encontrar y también a conectar con coleccionistas que la ayudaron a identificar modelos y accesorios. (Foto: @life.withjayde / TikTok)

Una comunidad ayudó a reconstruir los juguetes

El Mushroom Kottage, en cambio, resultó ser una excepción. Como este modelo todavía se fabrica, Hoban logró localizar a un distribuidor mayorista dispuesto a venderle piezas de repuesto. De esta manera, se convirtió en la única casa de juegos de su colección que ha podido restaurar utilizando componentes originales.

Mientras mostraba el proceso en redes sociales, el proyecto comenzó a llamar la atención de coleccionistas y padres. Algunas personas empezaron a enviarle fotografías de sus propias casas de juegos de la infancia, lo que le permitió identificar modelos poco comunes, descubrir qué accesorios faltaban y entender cómo lucían originalmente algunas de las estructuras.

“Nunca había visto muchas de las casas de juegos y juguetes vintage que compré”, afirma Hoban. “Una vez que los compartí en internet, muchas personas pudieron mostrar fotografías de los juegos que tienen actualmente o incluso imágenes de cuando eran niños con los juegos que compré, lo que me ayudó a descubrir qué piezas podrían faltarme o cómo eran originalmente.”

El patio se convirtió en un pequeño pueblo infantil

El proyecto también creció mucho más de lo que Hoban había imaginado cuando encontró las primeras casas en Facebook Marketplace. El patio familiar comenzó a transformarse en un espacio dedicado a los juegos, con terreno despejado, trabajos profesionales de paisajismo e incluso caminos que conectan las diferentes casas y estructuras.

“Nunca podría haber imaginado que se convertiría en lo que es hoy”, reconoce. “Mis hijos solo tienen 3 y 1 años. Piensan que es divertido que sigan apareciendo nuevas casas de juegos en nuestro patio y, aunque están muy involucrados, realmente no tienen idea de lo que está pasando ni de hasta dónde ha llegado este proyecto.”

Aunque restaurar y acondicionar toda la colección terminó costándole más dinero del que había previsto inicialmente, Hoban asegura que no evalúa el proyecto únicamente por lo gastado. Para ella, el verdadero valor está en el tiempo que la familia comaprte mientras construye ese pequeño mundo y en los recuerdos que sus hijos podrán conservar durante muchos años.

“El dinero gastado en hacer mágica la infancia de mis hijos nunca es dinero desperdiciado para mí”, dice Hoban. “No tengo ningún arrepentimiento. El tiempo pasa demasiado rápido y ellos son pequeños durante muy poco tiempo, así que vale cada centavo para mí.”