Chiara Ferragni, una de las influencers de moda más famosas del mundo, llegó a tener más de 28 millones de seguidores y una gran presencia en la escena fashion de Nueva York. Durante años, se la veía en primera fila de los desfiles más exclusivos, posando con figuras como Karlie Kloss o Rebecca Minkoff y usando lugares emblemáticos de la ciudad como escenarios para sus fotos.

Su boda en 2018 con el rapero italiano Fedez también fue un espectáculo: se casó con un vestido de encaje de Dior en un palacio siciliano del siglo XIX, un evento cubierto por Vogue, cámaras de documentales y un reality.

Pero a sus 38 años, la empresaria enfrenta el momento más difícil de su carrera. En Italia, ha sido acusada de fraude agravado y podría recibir hasta cinco años de prisión.

La influencer ya se presentó a audiencias preliminares en la Corte de Milán y tiene otra cita programada para el próximo 25 de noviembre. Antes de este proceso penal, ya había sido multada por más de 1 millón de dólares por promocionar productos navideños y de Pascua como si fueran solidarios, cuando en realidad la mayor parte de las ganancias terminaban en sus cuentas.

Tras el escándalo del pandorogate y otros proyectos promocionados como benéficos, recibió multas millonarias y ahora podría enfrentar hasta cinco años de prisión. (Foto: @chiaraferragni / Instagram)

Ferragni pasó de ser musa de marcas como Dior, Gucci y Versace, casada con un rapero famoso y cobrando hasta seis cifras por un solo post, a estar divorciada, envuelta en escándalos y con su empresa Fenice Srl reportando pérdidas millonarias.

“Ella es la Kim Kardashian de Italia… al menos hasta ahora”, dijo la experta en crisis Lauren Beeching en conversación con el New York Post.

A pesar de las fuertes acusaciones, la influencer sigue asistiendo a eventos. Además, posó para revistas como Cosmopolitan España o Harper’s Bazaar Turquía y siguió compartiendo contenido en redes.

Su ascenso comenzó en 2009, cuando dejó la universidad para dedicarse por completo a su blog y a mostrar su vida de lujo.

Luego del escándalo, su marca empresarial cayó en pérdidas. (Foto: @chiaraferragni / Instagram)

Junto a Fedez, construyó una exitosa marca familiar, protagonizando el reality ‘The Ferragnez’ y acumulando propiedades en lugares como Milán y el lago de Como.

Sin embargo, todo cambió con el llamado ‘pandorogate’. En 2022 lanzó junto a la empresa Balocco un pandoro navideño supuestamente benéfico, tres veces más caro que el tradicional y presentado como un producto creado para ayudar a un hospital infantil.

Los medios italianos descubrieron que la caridad había sido mínima: Balocco donó apenas $58,000 y ella habría ganado cerca de un millón por la campaña. El patrón se repitió con unos huevos de Pascua promocionados del mismo modo. A partir de ahí, recibió multas, se alejó de las redes y el caso derivó en un proceso penal.

Aunque intenta mantener su presencia en redes y en eventos públicos, expertos aseguran que debería reconstruir su imagen desde cero. (Foto: @chiaraferragni / Instagram)

Ferragni pidió disculpas en diciembre de 2024 con un video, prometiendo donar un millón de euros al hospital, pero la situación no mejoró. Se divorció en medio de rumores de infidelidad, intentó retomar su ritmo habitual y, aun así, las acusaciones siguieron acumulándose.

“Su enfoque ahora es bastante horrible”, opinó Beeching, quien asegura que Ferragni debería retirarse momentáneamente del foco y reconstruir su imagen desde cero.

Chiara Ferragni: sus inicios, su éxito y las fuertes acusaciones en su contra

Chiara Ferragni es una influencer, bloguera y empresaria de moda italiana, considerada una de las pioneras en convertir la presencia digital en un exitoso imperio empresarial.

A continuación, un breve resumen sobre sus inicios, su éxito y la acusación que la podría llevar a la cárcel:

Pionera Digital: En 2009 fundó el blog de moda “The Blonde Salad”. Fue una de las primeras personas en creer en el potencial de las redes sociales como medio de comunicación importante.

Caso de Estudio en Harvard: Su modelo de negocio y el crecimiento de su marca han sido estudiados en la Escuela de Negocios de Harvard.

Emprendimiento: Es la administradora delegada (CEO) de su empresa TBS Crew (que gestiona su contenido) y fundadora de su propia línea de moda y estilo de vida, Chiara Ferragni Brand.

Reconocimiento: Fue incluida en la lista “30 Under 30” de Forbes y colaboró con numerosas marcas de lujo, siendo la primera ‘fashion blogger’ en aparecer en la portada de Vogue España (2014).

Familia: Estuvo casada con el cantante italiano Fedez y tienen dos hijos en común.

Acusaciones: La principal acusación que enfrenta es por fraude agravado. Se le acusó de sugerir de forma engañosa que, al comprar un postre navideño de su marca, las personas estarían contribuyendo a una donación para un hospital de niños. Posteriormente, se supo que la donación se había realizado de forma fija y con mucha antelación. Las autoridades determinaron que el precio extra pagado por los consumidores por el producto de Ferragni no se destinó a caridad, sino que fue un beneficio para sus empresas. La Autoridad Italiana Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) le impuso una multa de más de 1 millón de euros. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación por supuesto fraude agravado, lo que dio pie a un proceso judicial que podría poner a la influencer tras las rejas.

