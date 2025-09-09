Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años, llegó a Estados Unidos buscando seguridad tras huir de la guerra en su país; sin embargo, su vida terminó trágicamente cuando tras ser víctima de un violento ataque mientras se movilizaba en un tren de Carolina del Norte.

Nacida el 22 de mayo de 2002, hija de Anna Zarutska y Stanislav Zarutskyi, Iryna es recordada por sus amigos como una artista apasionada y amante de los animales. Según su obituario, soñaba con convertirse en asistente veterinaria.

Fox News Digital informa que, antes de emigrar, se graduó en el Synergy College de Kiev con un título en arte y restauración. Con frecuencia, utilizaba sus habilidades para crear obras para sus seres queridos.

Iryna es recordada por sus amigos como una artista apasionada y amante de los animales. (Foto: @lucaveros225 / Instagram)

“Iryna será recordada por su amabilidad, su creatividad y la huella que dejó en todos los que la conocieron. Su ausencia deja un vacío profundo, pero su espíritu permanecerá para siempre en los corazones de quienes la amaron”, decía el obituario.

En agosto de 2022, Iryna llegó a Estados Unidos junto a su madre, hermana y hermano para escapar de la guerra en Ucrania. Sus allegados aseguran que se adaptó rápidamente a su nueva vida y aprendió inglés con fluidez.

“Ella siempre fue muy servicial, muy solidaria y tenía un corazón de oro”, dijo Lonnie, una amiga de la familia, a WCNC Charlotte. “Era un encanto. Y me enferma pensar que ya no está”.

El sospechoso, identificado como Decarlos Brown, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. (Foto: Mecklenburg County Sheriff’s Office)

El 22 de agosto, después de terminar su turno en Zepeddie’s Pizzería, Iryna abordó un tren en Charlotte para regresar a casa. Aún vestida con su uniforme, se sentó frente a un hombre con sudadera roja. Minutos después, el sujeto sacó un cuchillo y la apuñaló mortalmente. El agresor fue identificado como Decarlos Brown, quien fue arrestado y acusado de asesinato.

Tras la noticia, Zepeddie’s Pizzería publicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Perdimos no solo a una increíble empleada, sino a una verdadera amiga. Nuestra querida Iryna dejó este mundo demasiado pronto, y nuestros corazones están llenos de dolor. Mientras seguimos procesando esta tragedia, pedimos comprensión y respeto para nuestro equipo mientras tratamos de encontrar paz… Iryna, te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre estarás en nuestros corazones”.

El restaurante también encendió una vela en su honor como símbolo de “la calidez, amabilidad y luz que trajo a nuestras vidas todos los días”.

La joven había emigrado a Estados Unidos en 2022 para huir de la guerra y trabajaba en Zepeddie’s Pizzería. (Foto: @lucaveros225 / Instagram)

De acuerdo con la orden de arresto del condado de Mecklenburg, Brown enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Las autoridades informaron que no conocía a la víctima y que el ataque fue completamente aleatorio.

Registros obtenidos por el medio citado revelan que Brown tiene un extenso historial delictivo que se remonta a más de una década.

En el pasado, fue condenado por robo, allanamiento y uso de armas peligrosas, entre otros delitos. Estuvo en prisión hasta 2020, permaneció en libertad condicional hasta 2021 y recientemente enfrentó cargos por amenazas y mal uso del sistema 911.

