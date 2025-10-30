Kaelin Bradshaw, una influencer estadounidense que compartió su lucha contra un raro tipo de cáncer en las vías biliares, falleció a los 29 años. La noticia fue confirmada por su esposo, Austin, a través de una emotiva publicación en la cuenta de TikTok de la joven.

Según explicó, Kaelin murió el lunes 27 de octubre, dejando un profundo vacío entre sus seguidores y seres queridos.

Austin recordó la fortaleza de su esposa desde el primer día del diagnóstico.

“Desde el momento en que Kaelin fue diagnosticada, estaba devastada, pero también decidida”, expresó. “Me prometió a mí y a nuestra familia que iba a luchar y que nunca se rendiría.”

El joven señaló que su esposa cumplió con esa promesa, pero lamentablemente la enfermedad avanzó más rápido de lo que su cuerpo pudo resistir.

Su esposo, Austin, confirmó la noticia a través de un video. (Foto: @kaebradshaww / Instagram)

“Ella cumplió su promesa, pero desafortunadamente su enfermedad progresó más allá de la capacidad de su cuerpo para seguir luchando”, explicó.

Kaelin falleció alrededor de la 1 de la madrugada del lunes, mientras sostenía la mano de su esposo. “No sentía dolor, y su habitación estaba rodeada del amor y la compasión de toda nuestra familia”, contó Austin.

“Nunca estuvo sola, ni siquiera por un momento en todo este proceso”, agregó. Asimismo, mencionó que él y los familiares de Kaelin permanecieron siempre a su lado.

El padre de la joven, Mark Bradshaw, también confirmó la triste noticia a través de un video en redes sociales.

“Con el corazón destrozado, hoy perdimos a nuestro ángel amado”, escribió junto a varias fotografías de su hija.

“Gracias por el amor, las oraciones y el apoyo que todos han mostrado a nuestra familia, significan más que nunca”, añadió.

En su último mensaje, la joven agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su deseo de mantener la esperanza. (Foto: @kaebradshaww / TikTok)

Kaelin publicó su último video en TikTok el 16 de octubre, en el que dirigió a sus casi 100.000 seguidores a una campaña de GoFundMe creada para cubrir los gastos médicos y apoyar a su esposo.

“Él ha estado conmigo todas las noches que he pasado en el hospital y, aun así, logra mantener dos trabajos”, escribió semanas atrás. “Incluso vendió su camioneta y su bote para ayudarnos económicamente.”

En esa publicación, Kaelin explicó que había sido diagnosticada con colangiocarcinoma en etapa 4, un tipo de cáncer que afecta los conductos biliares y que suele detectarse en fases avanzadas.

Su historia generó una ola de mensajes de cariño y admiración en redes sociales. (Foto: @kaebradshaww / TikTok)

Aunque reconocía lo difícil de su situación, se mantenía con esperanza. “Esto no es algo que alguna vez pensé que tendría que escribir, pero la vida tiene una manera de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos”, escribió.

“Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por su amor, apoyo y amabilidad durante el capítulo más duro de nuestras vidas”, agregó.

Lo que debes saber sobre el colangiocarcinoma

Según Mayo Clinic, el colangiocarcinoma es un cáncer poco común que se origina en los conductos biliares, que son los tubos delgados encargados de transportar la bilis (un líquido digestivo) desde el hígado hacia la vesícula y el intestino delgado. Se clasifica según su ubicación: puede formarse dentro del hígado (intrahepático) o fuera de él (extrahepático).

Los síntomas suelen aparecer cuando el tumor bloquea el flujo de la bilis. El signo más común es la ictericia, una coloración amarillenta de la piel y los ojos. Otros síntomas incluyen picazón intensa y orina oscura. Dado que se detecta a menudo en etapas avanzadas, su diagnóstico y pronóstico suelen ser complicados.

Los principales factores de riesgo son enfermedades que causan inflamación y cicatrización en el hígado y las vías biliares, como la colangitis esclerosante primaria.

El tratamiento principal es la cirugía para extirpar el tumor, si es posible. Cuando el cáncer está avanzado, se utilizan la quimioterapia y la radioterapia.

