Los usuarios de las redes sociales quedaron consternados tras conocerse la muerte de Paola Caldera, la influencer venezolana de 30 años que conquistó a miles con su carisma y sus publicaciones sobre su vida en Estados Unidos. La noticia, confirmada por su familia en las mismas plataformas donde ella compartía su día a día, dejó un vacío enorme entre quienes la seguían.

Caldera emigró a California en busca de una vida mejor para ella y sus hijos. Desde allí, compartía videos en TikTok donde mostraba desde su rutina laboral hasta momentos familiares, contenido que rápidamente la llevó a acumular más de 100 mil seguidores.

El lunes 22 de septiembre, la familia confirmó la noticia de su muerte mediante un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de TikTok.

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán”, escribieron.

“Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos Reyna”, cerró la publicación.

Según el medio El Tiempo, la joven había sido diagnosticada con leucemia linfoide en 2024. Tras ello, fue la propia influencer quien compartió la noticia con sus seguidores.

“Después de pasar varios días con dolores de cabeza que iban y venían, muy insoportables, fui al médico y me diagnosticó leucemia”, contó en un video publicado en diciembre.

Pese a lo duro del diagnóstico, siempre mostró alegría y positivismo. “En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón”, reflexionó.

Con esa actitud, Paola inició una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los costosos tratamientos médicos.

Aunque la meta era reunir 10.000 dólares, al momento de su fallecimiento se habían recaudado unos 5.000.

Su familia, además de compartir su dolor, informó que realizará transmisiones en vivo a través de TikTok los días 2 y 3 de octubre para que seguidores y amigos puedan acompañar el funeral a la distancia.

Asimismo, pidieron ayuda económica para costear los gastos funerarios, que superan los 18.000 dólares.

Con este último gesto, buscan no solo despedir a Paola con dignidad, sino también mantener vivo el recuerdo de quien, a pesar de todos los obstáculos que se le pusieron en frente, nunca dejó de sonreír.

Lo que debes saber sobre la leucemia linfoide

La leucemia linfoide es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea y la sangre. Se caracteriza por la producción excesiva de glóbulos blancos inmaduros, llamados linfocitos. Estas células cancerosas se multiplican sin control, invadiendo el cuerpo.

Al proliferar, los linfocitos defectuosos impiden la formación de células sanguíneas sanas, lo que causa problemas como la anemia (falta de glóbulos rojos), hemorragias (falta de plaquetas) y un sistema inmunológico debilitado (falta de glóbulos blancos maduros).

Existen dos tipos. La Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) es la más común en niños y avanza muy rápido. La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) afecta principalmente a adultos mayores y progresa lentamente.

El tratamiento es intensivo y se basa generalmente en la quimioterapia. También se emplean la terapia dirigida y la inmunoterapia. En ciertos casos, el trasplante de médula ósea es clave. La detección temprana también juega un papel importante.

