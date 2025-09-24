Zuza Beine fue una adolescente de 14 años que, a pesar de vivir casi toda su vida con cáncer, cautivó a millones de personas con su valentía. Desde muy pequeña decidió compartir su historia, mostrando en redes sociales cada etapa de su lucha y dejando un mensaje de esperanza a quienes la seguían.

Originaria de Wisconsin, Zuza fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda cuando apenas tenía 3 años. Este tipo de cáncer de la sangre, que comienza en la médula ósea, la obligó a someterse a duros tratamientos. Aun así, quienes la conocieron aseguran que nunca perdió su espíritu alegre ni su deseo de vivir.

En una publicación de Instagram donde se compartió la noticia de su fallecimiento, su familia contó que “vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió más plena y agradecida que la mayoría. Su existencia nos cambió para siempre, y su partida también lo hará”.

Pese al dolor, decidió mostrar en Instagram y TikTok los momentos más duros de su enfermedad, inspirando a millones.

Zuza no solo enfrentó la enfermedad una vez, pues logró superar el cáncer en cinco ocasiones, aunque este siempre regresaba. Pasó más de una década en hospitales, recibiendo quimioterapia, sometiéndose a tres trasplantes de médula ósea y soportando tratamientos dolorosos que pocos niños de su edad podrían imaginar.

En Instagram y TikTok, la adolescente reunió a millones de seguidores que la acompañaron en sus momentos más difíciles.

La adolescente nunca ocultó su sufrimiento: decidió mostrar la realidad de su lucha, incluso cuando el dolor físico era insoportable. “Últimamente mi salud no ha sido la mejor, ni física ni mentalmente. He estado con muchísimo dolor. Estoy constantemente tomando medicinas para el dolor porque mi cuerpo duele tanto, tanto, tanto”, escribió días antes de morir.

Su familia destacó que "vivió más plena y agradecida que la mayoría" y que su vida cambió a todos los que la conocieron.

Para Zuza, lo más importante era poder vivir como una niña normal. “Más que nada, ella quería ser una niña sana y normal. Pero lo que hizo que su vida fuera tan hermosa fue cómo aprendió a enfrentar las circunstancias más duras, como su enfermedad, y aun así vivir plenamente”, expresó su familia.

Su último mensaje en redes evidenció la gratitud que la caracterizaba. “Ser diagnosticada con cáncer me ha hecho profundamente agradecida por las cosas cotidianas que muchas personas dan por sentado”, escribió, mencionando su alegría por comer comida deliciosa, probar diferentes peinados y disfrutar de su familia, amigos y mascotas.

Zuza será recordada como una joven que, incluso en medio del dolor, nunca dejó de valorar cada pequeño instante.

En su último mensaje, Zuza agradeció las pequeñas cosas de la vida, desde la comida hasta el cariño de su familia y mascotas.

Lo que debes saber sobre la leucemia mieloide aguda

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea, el tejido blando dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas. En esta enfermedad, la médula genera glóbulos blancos anormales que crecen y se multiplican de manera descontrolada, desplazando a las células sanas, causando problemas como anemia, infecciones frecuentes y dificultad para que la sangre coagule.

La LMA suele avanzar rápidamente, por lo que requiere tratamiento inmediato una vez diagnosticada. Entre las terapias más comunes se encuentran la quimioterapia, los trasplantes de médula ósea y, en algunos casos, medicamentos dirigidos a mutaciones específicas de las células cancerosas. La elección del tratamiento depende de la edad del paciente, su estado y las características del cáncer.

Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, es más frecuente en adultos mayores, aunque también puede presentarse en niños. Gracias a los avances médicos, las tasas de supervivencia han mejorado, pero sigue siendo una enfermedad grave que exige seguimiento y un plan de tratamiento especializado.

