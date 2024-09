Rachael Knaak, de Estados Unidos, tiene una mentalidad digna de aplaudir. Muchas personas consideran que es un ejemplo a seguir, ya que ella es capaz de celebrar sin problemas el cumpleaños de la difunta esposa de su marido, Atom Knaak, pues considera que la mujer que descansa en paz es parte de la historia de su familia.

Rachael y Atom se conocieron en diciembre de 2014, justo un año después de que el hombre se volviera viudo y padre soltero de un pequeño niño. La protagonista de esta historia supo la situación por la que pasaba su actual pareja y ella aceptó todo. Es por eso que ambos se casaron el 26 de septiembre de 2015, según informó People.

En diálogo con la citada fuente, Rachael sostuvo que le encantó saber que Atom mantuviera una relación con los padres de su ex, cuyo nombre es Gretchen. “Sinceramente, me encantó que pusiera tanto empeño en asegurarse de que pudieran ver a su nieto. Para mí, eso demostró lo honorable que era”, recalcó.

En esta imagen aparece Rachael Knaak en compañía de su esposo y sus cuatro hijos. (Foto: @harpandolive / Instagram)

Se lleva muy bien con los padres de Gretchen

La mujer también indicó que considera a los padres de Gretchen como sus “suegros adicionales”, pues se lleva muy bien con ellos, a pesar de que Atom es su esposo y ya tiene tres hijos propios con él. Precisamente, estos pequeños consideran a los abuelos de su hermanastro como suyos porque reciben mucho amor por parte de esos señores.

Esta imagen muestra Rachael Knaak celebrando el cumpleaños de la difunta esposa de su marido junto a su pareja y su hijo. (Foto: @harpandolive / TikTok)

Si bien Rachael es la actual esposa de Atom, ella se ha asegurado de que Gretchen no sea olvidada. Tanto así que no tiene ningún problema en celebrar su cumpleaños. Justamente, en un video que subió a TikTok (su cuenta es: @harpandolive) se ve que festejó con su esposo y el hijo mayor de la casa el onomástico de la mujer. Esa escena no tardó en volverse viral.

“Le cantamos ‘Feliz Cumpleaños’ y él sopló las velas por ella”, contó Rachael a People. Ella no se arrepiente de haber iniciado una relación con un viudo. “Yo era una mujer de 26 años que se encontraba en una situación muy desconocida y no tenía ni idea de qué esperar. Sabía que amar a un viudo traería consigo sus propios desafíos y que tendría que abordarlo con una comprensión muy diferente a la de cualquier relación que hubiera tenido antes. Era difícil encontrar historias como la nuestra. Es una historia muy particular y diferente a la mayoría, pero en el fondo... es una familia. Y ella es parte de la mía”, sentenció.

Esta imagen muestra al esposo de Rachael Knaak con sus hijos. (Foto: @harpandolive / Instagram)

