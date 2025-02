En Ohio, Estados Unidos, ocurrió algo que es digno de aplaudir: un conductor de autobús escolar salvó a 15 estudiantes de un incendio que, de momento, no se sabe qué lo causó. De no haber sido por la rápida reacción del hombre, ya considerado como un “héroe” (de acuerdo a People), probablemente los alumnos no seguirían con vida. A continuación, todos los detalles que se saben al respecto.

El Departamento de Bomberos de Cleveland Heights, a través de una publicación en Facebook (su cuenta es Cleveland Heights Fire Department), en la que incluyó varias fotos, dio a conocer que el siniestro se produjo exactamente en la esquina de Cambridge y Northampton en Cleveland Heights, cuando el autobús se dirigía a la escuela secundaria Monticello.

A raíz del incendio producido detrás de una de las ruedas traseras del vehículo, el conductor, que pidió que su identidad no sea revelada, tuvo que actuar rápidamente, logrando sacar a todos los alumnos que estaban dentro del autobús. Eventualmente, los bomberos de Cleveland Heights fueron al lugar para atender la emergencia.

El autobús escolar se incendió en la esquina de Cambridge y Northampton en Cleveland Heights. (Foto: Cleveland Heights Fire Department / Facebook)

La superintendente del distrito escolar de Cleveland Heights-University Heights, Liz Kirby, tras lo ocurrido, aseguró en un comunicado publicado el 27 de febrero de 2025 que felizmente nadie resultó herido. “Estoy increíblemente agradecida por la rápida respuesta del conductor”, escribió.

Los bomberos de Cleveland Heights fueron inmediatamente al lugar donde estaba el autobús escolar en llamas para atender la emergencia. (Foto: Cleveland Heights Fire Department / Facebook)

La importancia de los simulacros

Según indicó la mujer, el hombre le señaló que su accionar se debió a los simulacros anuales de evacuación del autobús que los conductores hacen con los alumnos. “También debo atribuir el mérito a los estudiantes por reaccionar con tanta calma y seguir las instrucciones del conductor para ponerse a salvo”, recalcó más adelante.

“En el momento del incendio, el autobús transportaba a 15 estudiantes a la escuela secundaria Monticello. Otro conductor de CH-UH se encontraba en la zona y pudo recoger a los estudiantes y llevarlos a la escuela. Los administradores, trabajadores sociales, consejeros, maestros y personal adicional de Monticello entraron en acción para garantizar que hubiera apoyo en la escuela para los estudiantes a su llegada”, agregó.

Cabe mencionar que, de acuerdo a Liz Kirby, se está investigando la causa del incendio “en colaboración con el Departamento de Bomberos de Cleveland Heights y la patrulla de carreteras del estado”. Además, precisó que si bien “el autobús 21 pasó su inspección estatal obligatoria anual que se llevó a cabo el 14 de febrero de 2025, nuestros equipos de mecánicos volvieron a inspeccionar todos los autobuses de nuestra flota hoy como medida de precaución”.