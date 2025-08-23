En junio de este año, un hombre con ceguera sintió gran desesperación al saber que su perro guía, de nombre Bam Bam, había sido robado de su casa. Fue un gran dolor para este hombre, pues su mascota era indispensable para su vida diaria. Sin embargo, su fe y su búsqueda incesante le permitió nuevamente reunirse con su mejor amigo.

Este es el caso de Angel Santiago, un hombre de 58 años que perdió la visión. Si bien este fue un golpe emocional, encontró en su perro salchicha de 14 años la alegría para seguir disfrutando cada día, a pesar de su incapacidad.

Las personas que robaron a Bam Bam aprovecharon la discapacidad visual de su dueño para realizar su cometido. (Crédito: Bring Bam Bam home / Facebook)

El ciudadano de Chicago no se rindió. Según el portal GoFundMe , caminaba “7 millas diarias buscando a su amado perro y repartiendo volantes”. Jamás pensó en desistir; siempre creyó que regresaría a su lado y rezaba todos los días. Sus súplicas fueron escuchadas.

A inicios de esta semana, Bam Bam fue abandonado en la estación policial del Distrito 16 de Chicago por un hombre y una mujer que no han sido identificados hasta el momento. Lo mejor de todo es que el can no contaba con algún daño físico.

Bam Bam fue hallado en la estación policial del Distrito 16 de Chicago. Logró reunirse con su dueño. (Crédito: Bring Bam Bam home / Facebook)

Habían realizado un fondo de recaudación

Ante la desaparición de Bam Bam, personas cercanas a Angel Santiago no dudaron en realizar acciones para localizarlo. Fue así que iniciaron una campaña de recaudación con el propósito de que este can regrese con su sueño.

La iniciativa tuvo un gran éxito, pues el monto superó los US$20,000. Aunque un inicio este dinero sería gastado en posibles recompensas, detectives de mascotas y elaboración de volantes, afortunadamente la mascota logró retornar a lado de Santiago.

Bam Bam ha sido importante en la vida de Angel Santiago. Supo ser un excelente guía para este hombre. (Crédito: Bring Bam Bam home / Facebook)

Entonces, ¿qué ocurrirá con el dinero recaudado? Según Amy Pasalich, la organizadora de esta recaudación de fondos, informó que dicho monto será destinado a un sistema de seguridad para el hogar de Bam Bam y un collar de rastreo, brindarle atención veterinaria y una correcta alimentación, gastos legales y donaciones a otras organizaciones para personas con discapacidad visual.

