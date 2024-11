Meghan Moore es una peluquera de Estados Unidos que hace poco pasó por una situación inesperada. Resulta que ella está saliendo con un hombre, el cual decidió enviarle unas flores a su casa. Lo curioso de todo esto es que, al revisarlas, ella encontró una tarjeta que era para su exesposa.

En diálogo con People, la protagonista de esta historia reveló que estuvo casada durante seis años. Ella se divorció en julio y, eventualmente, optó por utilizar aplicaciones de citas. Es así como dio con el sujeto que le mandó flores, cuya identidad se desconoce.

“Hace años, yo solía peinarlo a él y a su exesposa. Se divorciaron seis meses después de que yo les peinara y ella dejó de venir a verme”, sostuvo Moore. “Ahora, cuando estoy en Hinge, a este tipo le gusta mi perfil y me doy cuenta de que era su exmarido”, agregó.

Ambos acordaron salir y, desde entonces, se han estado frecuentando. Incluso el hombre se ha llegado a quedar en su casa y todo bien. Sin embargo, lo extraño fue cuando ella recibió unas flores por parte de él.

En esta imagen se aprecia a Meghan Moore sosteniendo las flores que llegaron a su casa. (Foto: @meghan_moore_ / TikTok)

“Pensé que también podían ser de otra persona, así que le dije a la niñera que estaba en mi casa en ese momento que las trajera”, recordó Meghan, que se llevó una gran sorpresa al ver la tarjeta. Ella, en un video que compartió en su cuenta de TikTok (@meghan_moore_), se animó a leerla.

“Feliz cumpleaños a mi único y verdadero amor. Ojalá nunca te hubiera dejado escapar. No hay muchos peces en el mar. Te amo y te extraño, pero hoy te extraño aún más”, expresó en el clip que subió para dar a conocer la singular experiencia que vivió.

El hombre niega haber enviado las flores

Según Meghan, ella le escribió al hombre sobre las flores y la tarjeta y este se mostró “muy confundido”, al punto de que “decía que no las había enviado”. La mujer no creyó en sus palabras, pero cuando hablaron por teléfono, se dio cuenta que él se mantuvo firme en que no tenía nada que ver con el detalle.

Esta imagen muestra a Meghan Moore tomando toda la situación de las flores con humor. (Foto: @meghan_moore_ / TikTok)

“Parecía muy inocente y no es un tipo cariñoso, así que la nota y las flores me parecieron raras”, recordó Meghan, que se animó a comunicarse con la floristería para averiguar quién le había enviado las flores. El local, eventualmente, le brindó un nombre y una dirección, pero no era nadie que ella y su saliente conocieran. Ambos consideraron que el remitente podría haber dado datos falsos. Cabe mencionar que ella, a pesar de toda la situación, sigue saliendo con el hombre, aunque recalcó que no están “en una relación”.

En esta imagen aparece Meghan Moore, la protagonista de esta historia. (Foto: @meghan_moore_ / TikTok)

