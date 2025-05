Un video compartido en TikTok que supera los ocho millones de vistas muestra el preciso instante en que un padre y graduado de la Universidad de Buffalo (Nueva York) corre por el escenario con su hijo pequeño en brazos, mientras es perseguido por la policía del campus. La escena ocurrió durante la ceremonia de graduación y viene generando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Jean Paul Al Arab, quien obtuvo su licenciatura en criminología, había hecho una promesa especial: recoger su diploma junto a su hijo. Aunque las autoridades universitarias no permitieron que el menor cruzara el escenario por razones de seguridad, Al Arab cumplió su palabra en el Alumni Arena el pasado domingo.

El momento fue muy emotivo. Vestido con toga y birrete azul, el mismo atuendo que llevaba su hijo, el hombre corrió al escenario una vez que se pronunciaron los apellidos. La escena conmovió a muchos asistentes, quienes celebraron su gesto con gritos y aplausos.

A pesar de la negativa de la universidad, el joven ingresó al escenario con su hijo en brazos. (Foto: WGRZ-TV / YouTube) ×

La escena fue celebrada por los presentes. (Foto: WGRZ-TV / YouTube) ×

“Corrí, eso es lo que hice. Tenía que hacerlo. Le prometí que iba a caminar con él en el escenario”, dijo Al Arab al canal WGRZ.

Mientras subía al escenario, miembros de seguridad y un oficial de policía intentaron detenerlo sin éxito. Aun así, Al Arab estrechó la mano de las autoridades de la universidad y celebró junto al público. Un policía lo esperaba en el escenario mientras él se retiraba.

Ya fuera del escenario, fue recibido por varios agentes mientras algunos graduados y asistentes abucheaban la reacción de los oficiales. Según explicó luego, su decisión fue repentina y motivada por la negativa de último minuto de la universidad.

“Durante una clase de preparación para la graduación, pregunté si podía caminar con mi bebé y me dijeron que estaba bien”, contó en TikTok. “Cuando llegó el momento, intentaron detenerme e incluso llamaron a la policía. Trataron de escoltarme fuera, pero honestamente, la única razón por la que me dejaron ir fue por todos ustedes que me animaron y apoyaron”.

Al Arab contó también que su camino hasta el diploma no fue fácil. Tuvo dos empleos, uno durante la noche y otro por el día, mientras cuidaba a su hijo y estudiaba a tiempo completo.

“Aquí estoy graduándome con mi hijo a mi lado. ¡LO LOGRAMOS!”, escribió. Aunque terminó sus estudios en otoño de 2024 y ya tenía el diploma, decidió participar en la ceremonia de primavera para vivir ese momento junto a su hijo.

Jean Paul Al Arab agradeció el apoyo recibido en redes sociales. (Foto: WGRZ-TV / YouTube) ×

Lo que debes saber sobre la Universidad de Buffalo

La Universidad de Buffalo (UB), fundada en 1846, es una universidad pública de investigación ubicada en Buffalo, Nueva York. Inicialmente establecida como una universidad médica privada, se unió al sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en 1962. Hoy en día, es la universidad más grande y completa dentro del sistema SUNY y está reconocida como una de las principales universidades públicas de investigación en los Estados Unidos.

La UB ofrece diversos programas académicos con más de 500 títulos en 13 escuelas y facultades, que incluyen artes y ciencias, ingeniería, negocios, medicina y derecho. La universidad es conocida por su investigación de alto impacto en áreas como la biotecnología, la ciencia de los materiales y la informática.

La universidad se clasifica constantemente entre las mejores universidades públicas de los Estados Unidos y a nivel mundial.