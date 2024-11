Katie Peterson es una mujer de Oklahoma que desató una gran controversia en TikTok después de hacer una confesión que muchos abuelos han pensado, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Después de una visita de dos días de Sage, su nieta de dos años, admitió que se sentía ansiosa por el regreso de sus hijos para recoger a la pequeña.

“Tuve a mi nieta toda la noche el viernes por la noche y todo el día el sábado, y el sábado por la noche pensé: ‘¿Cuándo vendrán tus padres a recogerte?’”, recordó la estadounidense, en un video que en algunas horas superó las 76 mil reproducciones.

Peterson aseguró que no puede imaginarse no querer cuidar de sus nietos todos los días; sin embargo, la situación cambia con Sage, ya que tiene apenas dos años. “Le encanta hacer berrinches”, agregó.

La mujer explicó que, si bien adora a su nieta, también valora su tiempo libre y la tranquilidad de su hogar. “Me encanta poder sentarme aquí en mi patio y no tener que ser responsable de un pequeño ser humano”, expresó. “Ya lo he vivido. Fue genial, pero ahora me gusta pasar más tiempo con mi nieta”.

Katie Peterson, de 52 años, aseguró que, aunque ama a su nieta, necesita descansar entre cada visita. (Foto: @keep_up_with_katie)

La estadounidense dejó en claro que no juzga a aquellos abuelos que disfrutan cuidando a sus nietos a tiempo completo, pero también defendió su derecho a necesitar un descanso.

“Si quieres tener a tus nietos todos los días, no hay problema. Tú no me juzgas y yo no te juzgaré a ti”, afirmó, asegurando que necesitaba un descanso de entre “12 y 24 horas” entre cada visita.

Su testimonio llamó la atención de cientos de usuarios, quienes compartieron experiencias similares en la sección de comentarios.

“Estoy 100 por ciento de acuerdo”, escribió un internauta. Otro agregó: “Amo a mi nieta con todo mi corazón, pero siento lo mismo”.

“Pensé que era una mala abuela por sentirme así… Gracias, jajaja”, agregó una tercera persona.

Cuál es la importancia de la relación entre abuelos y nietos

Según la Clínica Uandes, el vínculo entre abuelos y nietos proporciona a los niños un sentido de pertenencia y les ayuda a comprender el ciclo de la vida.

Los abuelos se convierten en figuras significativas que transmiten valores y tradiciones familiares, enriqueciendo la vida de los más pequeños.

Para los abuelos, la conexión con sus nietos es una fuente de alegría. Interactuar con niños les permite sentirse útiles y valorados, fortaleciendo su autoestima y sentido de propósito.

Además, esta relación puede ayudar a prevenir la soledad y la depresión, muy comunes en la vejez.