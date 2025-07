El escándalo que involucra al ahora exCEO de la firma tecnológica Astronomer, Andy Byron, y a la directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, continúa generando repercusiones. A pocos días de haber sido captados en una “kiss cam” durante un concierto de Coldplay, ha salido a la luz el valor de la fortuna de Byron y los millones que podría perder tras su presunta infidelidad.

La presunta infidelidad, que fue proyectada en la pantalla gigante del Gillette Stadium de Boston y comentada en vivo por el propio Chris Martin, no solo provocó risas del público, sino también un escándalo viral que acumula más de 100 millones de vistas en TikTok. Pero lo más grave no es la exposición pública sino que ambos están casados, pero no entre ellos.

El video viral de Coldplay que dejó al descubierto una presunta infidelidad. | Crédito: TikTok instaagraace

La fortuna del CEO Andy Byron

La compañía confirmó su salida a través de un comunicado en sus redes sociales: “Andy Byron presentó su renuncia y la Junta Directiva la aceptó. La Junta comenzará la búsqueda de nuestro próximo Director Ejecutivo”.

Según reveló Daily Mail, Andy Byron, de 50 años, posee una fortuna estimada en $80 millones, producto de su liderazgo en Astronomer y de su participación como accionista en la firma.

Se especula también que Byron podría poseer acciones equivalentes al 5 % del valor de la empresa, tasada en $1000 millones, lo que convierte a un eventual divorcio en una amenaza no solo para su reputación, sino también para su patrimonio.

La esposa de Byron, Megan Kerrigan Byron, fue la primera en reaccionar. Primero eliminó su apellido de casada en redes sociales y luego borró por completo sus cuentas de Facebook e Instagram, en medio de una ola de mensajes de apoyo y llamados a que “contrate un buen abogado y se quede con el dinero”.

El abrazo entre Andy Byron y Kristin Cabot, captado en un video viral durante un concierto de Coldplay, podría salirle muy caro al CEO. | Crédito: Astronomer

Los millones que podría perder

Aunque no está claro si hay procesos de divorcio iniciados, los expertos consultados por el medio británico coinciden en que las imágenes podrían jugar un papel clave si las respectivas parejas deciden proceder legalmente.

Según los especialistas, el abrazo entre Andy Byron y Kristin Cabot, captado en un video viral durante un concierto de Coldplay, podría terminar costándole al CEO más de $38 millones.

Mientras tanto, la autora del video viral, una fan llamada Grace Springer, de 28 años, no se arrepiente: “Tal vez me sienta un poco mal por haberles arruinado la vida, pero si juegas juegos estúpidos… ganas premios estúpidos”, dijo al U.S. Sun.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí