A veces parece que existe un récord Guinness para todo, incluso para correr descalzo sobre piezas de LEGO. Ese es justamente el desafío que asumió Gabrielle Wall, una madre de Nueva Zelanda, quien terminó quedándose con la marca mundial.

En enero, Wall realizó una prueba poco común en Christchurch: corrió 100 metros sobre un camino cubierto de LEGO en apenas 24,75 segundos. El intento quedó registrado en video y, aunque sucedió hace meses, se volvió viral recientemente tras ser compartido en las cuentas oficiales de Guinness World Records.

“Estoy orgullosa de haberme exigido a mí misma y llegar a nuevos límites”, declaró Wall después de su sorprendente logro.

El video de su hazaña se volvió viral tras ser compartido en las cuentas oficiales de Guinness World Records. (Foto: Guinness World Records / YouTube)

Quienes vieron las imágenes no pudieron evitar sentir dolor con solo mirar. Cualquiera que haya pisado un bloque de LEGO sabe lo mucho que duelen sus bordes afilados, así que imaginar una carrera completa sobre ellos resulta impactante.

El reto conectó especialmente con los padres. En redes sociales muchos hicieron la misma broma. “Seguro es mamá”, fue el comentario más repetido en Instagram.

Otros usuarios fueron más lejos: “Acaba de batir el récord mundial corriendo descalza sobre LEGO, lo que solo demuestra una cosa: es 100% una madre. Nada de entrenamiento olímpico, nada de entrenadores secretos, solo años de caminatas nocturnas esquivando piezas que dejaron sus hijos. Olvídense del acero, sus pies están forjados en el fuego de la maternidad”.

Muchos usuarios reaccionaron con humor, asegurando que solo una mamá, acostumbrada a pisar piezas de sus hijos, podría soportar ese dolor. (Foto: Guinness World Records / YouTube)

Aunque algunos criticaron la validez del récord, otros defendieron el reto como una prueba sorprendente de resistencia. (Foto: Guinness World Records / YouTube)

Aunque algunos criticaron que un récord de este tipo no debería existir, otros defendieron que se trata de una hazaña tan válida como muchas que aparecen en el famoso libro.

Incluso hubo quienes aseguraron que podrían superarlo fácilmente, pero mientras no lo intenten, el récord seguirá siendo de Gabrielle Wall.

Gabrielle Wall from New Zealand has become the fastest person to run 100 metres entirely over LEGO.



Her time was 24.75 seconds and had to do the attempt completely barefoot. pic.twitter.com/nSxPdyPR0d — Guinness World Records (@GWR) September 2, 2025

Estos son algunos de los récords Guinness más inusuales

Comer objetos inorgánicos: un francés, Michel Lotito, apodado “Monsieur Mangetout”, se hizo famoso por comer cosas inorgánicas, como bicicletas enteras y un avión Cessna.

Los pelos de las orejas más largos: Radhakant Bajpai, de la India, tiene el récord de los pelos de las orejas más largos del mundo, con una longitud de más de 25 cm.

Eructo más ruidoso: el británico Paul Hunn ostenta el récord del eructo más fuerte jamás registrado, con 109.9 decibelios, un ruido similar al de una sierra eléctrica.

Mayor número de piercings: el alemán Rolf Buchholz tiene más de 450 piercings, la mayoría en su cara y genitales.

Comer cucarachas: el británico Ken Edwards se ganó un lugar en el libro por comer 36 cucarachas en un solo minuto.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí