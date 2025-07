Un nuevo video captado desde otro ángulo muestra al exCEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando a Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la empresa, durante un concierto de Coldplay en Boston. La pareja fue sorprendida por la “kiss cam” del evento, lo que desató un escándalo por una presunta infidelidad.

El clip fue compartido por la usuaria Tina (@tina959518), una fan que estaba presente en el Gillette Stadium y que intentaba grabar de cerca al cantante Chris Martin; sin embargo, en el fondo se logra ver a Byron y Cabot abrazados en un balcón.

“POV: Tratando de tomar la mejor foto de Coldplay pero terminas grabando este affaire viral también”, escribió la joven en la descripción. En las imágenes se observa a la pareja bailando al ritmo de la música en la primera fila de la zona de palcos.

Las imágenes, difundidas por una fan, revelan que la pareja no intentaba ocultar su cercanía, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. (Foto: @tina959518 / TikTok)

Como se recuerda, ambos fueron vistos en una actitud muy cariñosa cuando inesperadamente aparecieron en la pantalla gigante del concierto. En un inicio, se les pudo ver sonriendo, pero luego comienzan a mostrarse nerviosos. Cabot, finalmente, se tapa rápidamente la cara mientras Byron se agacha para no ser visto.

Incluso Chris Martin, líder de la banda, pareció notar la incomodidad. “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, bromeó el cantante desde el escenario, generando aún más atención sobre el momento; no obstante, este nuevo video muestra que antes de ser exhibidos, la pareja no tenía problema alguno en ocultar su cercanía.

En TikTok, las reacciones no tardaron en aparecer. “Son los únicos de pie en esa sección. Literalmente pidieron esto”, comentó un usuario. “Estaban justo al frente. Por supuesto que iban a salir en la pantalla”, escribió otro.

La escena se volvió viral y provocó consecuencias inmediatas: Byron renunció a su cargo y Cabot fue puesta en licencia. (Foto: @tina959518 / TikTok)

“Podrían haberse quedado sentados y nadie se habría enterado”, señaló un tercero, mientras que otro aseguró que con este nuevo ángulo, la esposa del exCEO “tiene pruebas desde todos los ángulos”.

Como hemos informado en estos últimos días, la grabación se volvió viral y provocó consecuencias inmediatas.

Andy Byron tuvo que renunciar a su cargo en la compañía valorada en 1.300 millones de dólares, y Kristin Cabot, casada con el CEO de Privateer Rum, Andrew Cabot, fue puesta en licencia.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados de los últimos días. (Foto: @instaagraace / TikTok)

La empresa nombró a Pete DeJoy, cofundador de Astronomer, como nuevo CEO interino y señaló que el escándalo hizo que la firma se volviera “un nombre conocido”.

Mientras tanto, Megan Byron, esposa del exCEO, se refugió en una mansión de 2,4 millones de dólares en Maine y ha eliminado el apellido de su esposo de sus redes sociales, volviendo a usar su nombre de soltera.

La razón por la que Kristin Cabot sigue en Astronomer, a diferencia de Andy Byron

Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de Astronomer, sigue en licencia tras el escándalo con el exCEO Andy Byron durante un concierto de Coldplay, mientras que él ya renunció. Expertos legales explicaron que despedirla no es tan simple, ya que podrían existir contratos, investigaciones internas y acuerdos pendientes. “En una gran empresa del mundo real, no puedes simplemente despedir a alguien porque los titulares son horribles”, dijo la abogada Nicole Brenecki.

La empresa confirmó que está realizando una investigación, sin informar oficialmente sobre el futuro laboral de Cabot. Algunos abogados creen que Astronomer y Cabot estarían negociando una salida pactada.

William Cafaro, abogado laboral, señaló que “es difícil concebir” que Cabot continúe en su cargo tras el escándalo. Aunque lo ocurrido podría parecer motivo suficiente para un despido, Cafaro considera probable que se esté buscando una salida negociada. Otro abogado, Douglas Wigdor, indicó que podrían existir detalles desconocidos que influyan en la decisión final.

Además, los expertos coinciden en que una demanda por acoso sexual no tendría base sólida, ya que la relación entre Cabot y Byron habría sido consensuada. “Estar avergonzada en la pantalla gigante no es lo mismo que ser acosada en el trabajo”, afirmó Brenecki. Wigdor añadió que, basándose en lo que se ha visto, sería difícil demostrar que la relación fue no deseada.

