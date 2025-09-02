Su especialidad es la pediatría y jamás imaginó tener que vivir la angustia de aplicar todos sus conocimientos para salvar a su propio hijo. El Dr. Michael Milobsky, de Colorado en Estados Unidos, es padre de 7 y hace poco compartió un video en TikTok con la intención de que los padres sepan cómo actuar si su pequeño comienza a ahogarse. La clave es ayudarlo a despejar sus vías respiratorias y hacerlo de la manera correcta. Aquí te comparto las acciones vitales que se deben realizar sin llamar al 911 por una emergencia.

El pediatra no entró en pánico cuando vio lo que estaba pasando al atragantarse con un trozo de masa de pizza, sino qué rápidamente recordó que “hay una habilidad y un conocimiento fundamental que todo padre necesita para salvar la vida de su hijo en casa, y es cómo manejar la asfixia”.

Fue así que cuando su quinto hijo empezó a manifestar que algo malo pasaba analizó la situación para “saber si se está atragantando para poder actuar en el momento, porque para cuando se llama al 911 y se pide ayuda, el daño ya está hecho y podría ser permanente”.

Saber cómo manejar la asfixia es la habilidad más importante que todos los padres deben saber para poder salvar la vida de su hijo, según el pediatra. (Foto: Cunaplus_M.Faba / iStock) / Cunaplus_M.Faba

Lo que te ayudará a salvar la vida de un niño

Según Mayo Clinic, la asfixia ocurre cuando un objeto obstruye las vías respiratorias de un niño, lo que requiere acción inmediata. Los signos incluyen llevarse las manos a la garganta, incapacidad para hablar, tos o respiración ruidosa y piel azulada.

Usando un oso de peluche al que llamó Phil, el Dr. Michael Milobsky explicó las cosas importantes que se deben saber para salvar la vida de un niño cuando se trata de un atragantamiento. Aquí la clave es actuar rápido y hacer las cosas correctamente ya que cada segundo cuenta cuando un niño está luchando por respirar. Según él, no hay que perder el tiempo llamando a la ambulancia, sino ayudar de inmediato.

1. Nunca se debe “meter el dedo a ciegas en la boca del bebé para intentar sacar” lo que sobresalga. “La vía respiratoria de su hijo tiene forma de embudo, no de cilindro, y si la empuja más, se atascará y será imposible expulsarla (…) Esto podría acabar con la vida de tu hijo”.

2. No hacer la maniobra de Heimlich. Si su hijo se está ahogando, tosiendo y haciendo ruidos, déjelo; sin embargo, si su capacidad de emitir sonidos se detiene, se interviene inmediatamente con golpes en la espalda. Hay que golpear entre los omoplatos muy fuerte, “como si los estuvieras maltratando, así de fuerte”, dijo en su video.

3. Hacer compresiones en el vientre. Si lo anterior soluciona el problema, todo estará bien, pero si no, entonces se hacen compresiones abdominales. “En la parte inferior del esternón, aproximadamente dos dedos hacia abajo, pero no se debe dedicar mucho tiempo a ser ultrapreciso. Pones el puño ahí y empujas hacia adentro y hacia arriba tan fuerte como puedes, como si estuvieras tratando de lastimar a tu hijo”.

El Dr. Michael Milobsky usó un oso al que llamó Phil para explicar lo que los padres deben hacer en casos de asfixia. (Foto: captura @dr_mikem / TikTok)

Cómo evitar la asfixia en casa en niños

El especialista advirtió que casi todos los “eventos de asfixia” ocurren cuando los niños pequeños caminan mientras comen. “No dejen que sus hijos caminen mientras comen. Cuando coman, deben estar sentados y quietos (…) Fue entonces cuando vi que ocurrían casi todos los casos de asfixia, incluido el de mi propia casa”.

“Como padre de siete hijos, en toda mi carrera como padre, solo tuve que usar esto una vez, pero salvé la vida de [mi hija], y sin saber esto, se habría acabado”, compartió en su TikTok el pasado 12 de agosto.

