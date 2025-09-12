Si bien existen pocas probabilidades de conseguir un millonario premio cuando se participa en juegos de azar , hay personas que mantienen esa esperanza y no dudan en apostar. En un caso reciente, un hombre de Indiana se animó a jugar con solo US$5, sin imaginar que se volvería millonario en cuestión de minutos.

Esta asombrosa historia la protagoniza Anthony W. Él recuerda que decidió visitar el FireKeepers Casino Hotel en Battle Creek, situado en Michigan, para ejecutar una apuesta paralela progresiva en Bonus Spin Xtreme durante una partida de blackjack estándar.

Fue así que decidió invertir US$5. Esto le permitió que su mano habitual le otorgue un premio histórico valorizado en US$1.3 millones. Esto le provocó una profunda emoción.

Anthony W. tuvo la fortuna de ganar este monto millonario en una partida de jackblack. (Crédito: Imagen generada por IA / Freepik)

“¡Nos vamos del barrio!”

Tras enterarse que se convirtió en un hombre millonario, tomó su dispositivo móvil y llamó a su madre para contarle sobre este suceso. Tal como se observa en un video publicado en Instagram, el joven no pudo ocultar su algarabía.

En sus primeras palabras, Anthony le indicó a su madre que prepare sus maletas porque será la última vez que vivirán en el barrio donde residían. Este simple acto provocó que muchos usuarios lo feliciten, ya que se acordó primero de la mujer que lo acompañó en todas sus etapas de crecimiento.

“Este jackpot es un ejemplo perfecto de la emoción y los grandes momentos que pueden ofrecer nuestros juegos de mesa progresivos. Momentos como éste, son la razón por la que diseñamos nuestras mesas y experiencias para mantener la energía alta y las posibilidades ilimitadas para cada huésped”, fueron las palabras de Steven Senk, vicepresidente de Operaciones de Juego del casino en mención ante este hecho emotivo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!