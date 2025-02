Nadie está libre de equivocarse y Cory, una mujer de la bahía de San Francisco (California, Estados Unidos), lo sabe muy bien. En este artículo te hablaré sobre su persona porque ella misma reveló, a través de un video de TikTok (su cuenta es @theheartroy), que se animó a organizarle una fiesta de cumpleaños a su sobrino y acabó descubriendo que cometió un grave error.

Resulta que el pequeño cumplía 5 años y la mujer se había enterado, gracias a su hermana (la madre del menor), que él quería un cumpleaños con la temática de ‘Bluey’, una serie de televisión animada australiana que fue el programa más visto en Estados Unidos en 2024, de acuerdo a director y cofundador de Ludo Studio, Daley Pearson, informó Newsweek.

Lo curioso es que Cory nunca ha visto ‘Bluey’ y, a pesar de ello, aceptó el desafío de organizarle la fiesta de cumpleaños a su sobrino. Tras imprimir una imagen del supuesto personaje, ella procedió a cortarlo y luego lo colocó en un lugar estratégico dentro de toda la decoración con globos y más cosas.

“Me sentí muy orgullosa y emocionada de mostrárselo a mi sobrino”, indicó la mujer en diálogo con el citado medio. Pero la reacción del pequeño no fue de felicidad al ver toda la decoración, según el video compartido en TikTok. Y es que él sabía que el personaje que su tía había recortado no era el que quería.

La reacción del sobrino de Cory al darse cuenta que ‘Bluey’ no estaba en su fiesta de cumpleaños. (Foto: @theheartroy / TikTok)

“Mi sobrino me dijo que el personaje que hice era en realidad ‘Bandit’, ya que me señaló su pelo gris”, contó Cory. “Nunca había visto un episodio de Bluey antes, así que cuando imprimí el póster, no me di cuenta de que en realidad era el padre de ‘Bluey’”, aseguró.

Justo cuando supo que se había equivocado, la mujer intentó minimizar un poco la situación manifestándole a su sobrino que el personaje impreso “podría ser ‘Bluey’ cuando crezca”. En ese entonces, de acuerdo al clip, el menor le dejó en claro que eso es imposible, ya que “Bluey’ es una niña”.

Eventualmente, el pequeño le explicó a su tía que el personaje que había colocado era el padre de ‘Bluey’, ‘Bandit’. (Foto: @theheartroy / TikTok)

Reconoció que todo se pudo haber evitado

Si bien la fiesta de cumpleaños no fue la deseada, Cory sostuvo que todos, afortunadamente, pudieron ver el lado divertido de lo ocurrido. “Si hubiera investigado y visto al menos un episodio, habría notado la diferencia. La vida puede volverse ajetreada a veces, pero este es un buen recordatorio para que bajemos el ritmo y seamos curiosos como nuestros hijos”, aseveró.

Para el niño, Cory continúa siendo la mejor tía del mundo

“Quizás cometí un error, pero para él sigo siendo la ‘mejor del mundo’. Este es uno de esos momentos de los que todos nos reiremos cuando él sea mayor. Nos reímos mucho. La fiesta fue divertida y los niños se lo pasaron genial”, añadió la mujer.