Sacha, de 25 años, y Matt, de 28, han vivido siete años en un departamento en Londres, Inglaterra, y han visto cómo, con el pasar del tiempo, el precio del alquiler aumentó considerablemente, a tal punto de que se cansaron de ese estilo de vida. Es por eso que un día la pareja optó por mudarse a una isla en el río Támesis. Sí, también se encuentra en Londres, pero ahora son más felices.

En un video compartido en TikTok (@londonislandliving), los dos dieron a conocer que la razón principal de la mundaza es el hecho de que ahora pagan por una vivienda mucho menos que antes. Si bien para llegar a su hogar tienen que ir en bote, puesto que no hay un puente, eso no significa un problema para los dos. De hecho, lo consideran parte de la aventura.

“Después de siete años de vivir en pisos compartidos estrechos sin zonas verdes ni espacio personal, junto con los precios de alquiler por las nubes, nos sentimos bastante aburridos y hartos”, expresó Sacha en el clip. Luego indicó que hay gente que asume que es caro vivir en una isla y eso, en base a su experiencia, no siempre es así.

El motivo por el que piensan que el alquiler es más barato en la isla donde viven

En el caso de Sacha y Matt, ellos consideran que el hecho de que la isla no tenga un puente hace que alquilar una vivienda ahí sea más barato, pues, según dijo la mujer, “coger un bote para ir y volver de tu casa solo atrae a un cierto tipo de público”.

Sacha y Matt tienen que viajar en un bote cada vez que quieren ir a su casa, ya que la isla en donde viven no posee un puente. (Foto: @londonislandliving / TikTok)

“Nuestra casa es un bungalow de un dormitorio con banda ancha de fibra completa, electricidad, gas y sistemas de alcantarillado, todo desde las islas hasta el continente y sí, todavía pagamos impuestos municipales”, recalcó más adelante la mujer, mientras mostraba todas las áreas de la casa ubicada en la isla.

Para Sacha y Matt, el hecho de tener un jardín y estar al lado del río, les permite estar cerca de la naturaleza y eso les agrada bastante. (Foto: @londonislandliving / TikTok)

“Nos preguntamos seriamente por qué más gente no explora formas de vida alternativas”, confesó. Después precisó que ella y su pareja ya llevan tres meses estando ahí y no planean que eso acabe, por lo menos, pronto. Realmente, están contentos por la decisión que tomaron.

Como el video se volvió viral rápidamente, Sacha acabó siendo entrevistada por Newsweek. Ahí señaló que “cada día es una aventura” para ella y para Matt, y eso les encanta. “Tener un pequeño jardín y estar al lado del río nos acerca a la naturaleza, y cada día es una aventura cuando cruzas a tierra firme en barco”, añadió.

Si bien el plan de mudanza les ha salido bien, en un inicio no sabían exactamente qué esperar. “Dado que no teníamos idea de si nos encantaría o lo odiaríamos, la decisión fue mucho más fácil sabiendo que teníamos la flexibilidad de irnos después de un compromiso a corto plazo si no fuera por nosotros”, aseveró.