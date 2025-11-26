Zach Zarembinski e Isabelle Richard se conocieron cuando eran adolescentes, en un momento que ninguno de los dos habría imaginado: ambos estaban luchando por sobrevivir a lesiones cerebrales traumáticas.

En 2018, Zach, entonces de 18 años, llegó al Regions Hospital de Saint Paul en Minnesota tras lesionarse gravemente en un partido de fútbol el 27 de octubre. Apenas unos días después, el 5 de noviembre, Isabelle, de 16 años, ingresó al mismo centro médico luego de un fuerte accidente automovilístico mientras iba rumbo a su trabajo en un supermercado.

Los dos jóvenes habían sufrido lesiones cerebrales severas y tuvieron que ser puestos en coma inducido. Sus madres, que se conocieron en los pasillos del hospital, recibieron el mismo pronóstico: sus hijos podrían no sobrevivir.

Mientras Isabelle seguía inconsciente, Zach tuvo una recuperación más rápida y logró acercarse a la familia de la joven para darles esperanza. (Foto: Hope in Healing Podcast / YouTube)

“Recuerdo que Isabelle estaba ahí acostada. Todavía tenía pedazos de vidrio en el cabello. Y estaba inconsciente”, recordó Esther Wilzbacher, madre de Isabelle, en una entrevista con KARE 11.

Mientras Isabelle seguía inconsciente, Zach tuvo una recuperación más rápida y logró acercarse a la familia de la joven para darles esperanza. “Él nos decía que ella estaría bien”, contó Wilzbacher.

Cuando finalmente Isabelle despertó del coma, los dos adolescentes se conocieron por primera vez en la habitación de hospital donde ella permanecía internada.

Con el paso de los años iniciaron una relación y crearon un podcast en el que comparten su proceso de recuperación. (Foto: Hope in Healing Podcast / YouTube)

Las madres mantuvieron el contacto a través de Facebook y, con el tiempo, organizaron una cena familiar. Fue allí donde Zach pidió el número de teléfono de Isabelle y su relación comenzó a avanzar.

Con el paso de los años, no solo empezaron a salir, sino que también crearon un podcast llamado Hope in Healing en el que comparten su proceso de recuperación y cómo su fe los ayudó a superar aquel periodo tan duro.

En una ocasión, decidieron organizar un evento especial para los seguidores del podcast y regresar juntos al Regions Hospital, el lugar donde sus historias se cruzaron por primera vez.

En el vestíbulo en donde se conocieron, Zach pidió la mano de Isabelle. (Foto: Hope in Healing Podcast / YouTube)

Fue en ese mismo vestíbulo donde Zach sorprendió a Isabelle al hacerle la gran pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”.

Al recordar sus cirugías, Isabelle explicó que a ella le retiraron la parte derecha del cráneo, mientras que a Zach le quitaron una parte del lado izquierdo. Esa coincidencia los hizo reflexionar sobre su vínculo.

“Son lados opuestos de nuestro cerebro”, dijo la joven. “Así que, de algún modo, nos complementamos. Las cosas en las que yo soy mala, él es bueno”.

