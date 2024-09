Los padres son capaces de demostrar el amor que le tienen a sus hijos de múltiples maneras. Dicho ello, en esta nota podrás conocer el hermoso gesto que tuvo David Bustamante con su hija Paola luego que ella saliera a correr y se demorara en volver a casa. La adorable escena fue grabada en Arizona, Estados Unidos.

Esta imagen muestra a la joven que salió a correr y se demoró en volver a casa. (Foto: @holapaola_ / TikTok)

Paola Bustamante es quien difundió el video del momento que vivió con su padre. Para ello, utilizó su cuenta de TikTok (@holapaola_). En el clip, ella informó que había decidido salir a hacer ejercicio un rato; sin embargo, perdió la noción del tiempo. Es por eso que cuando se animó a regresar a su vivienda, ya era de noche.

Esta imagen permite apreciar a la joven siendo acompañada por su padre cuando ya regresaba a casa. (Foto: @holapaola_ / TikTok)

Justo en el momento en que ella volvía, se dio cuenta que su progenitor estaba parado a unas cuantas casas de su hogar. ¿Por qué? Pues el hombre se encontraba preocupado por ella y por eso había salido a esperarla. Todo para asegurarse de que llegara con bien. Al final, ambos regresaron a casa de la mano, según la grabación.

Su padre es muy atento con ella

“Se sintió aliviado de encontrarme a salvo”, aseguró Paola en una entrevista que le realizó Newsweek. “Él hace cosas consideradas como esta”, agregó después, no sin antes asegurar que su padre le llamó la atención por no haber tenido en cuenta el tiempo.

Esta imagen muestra que ella se puso contenta por el gesto de su padre. (Foto: @holapaola_ / TikTok)

“El estilo de crianza de mi papá siempre ha priorizado mi bienestar y felicidad. A veces a costa de él. Me siento profundamente en deuda con él. Por eso me esfuerzo por ser una buena hija y una buena persona”, indicó la joven, cuyo video es un verdadero éxito en TikTok. Tanto así que una gran cantidad de usuarios han aplaudido el accionar de su progenitor e incluso le han pedido a la chica que lo abrace por aquellas que perdieron a su padre. Paola no dudó en hacer eso, de acuerdo a otro clip que compartió. Ahí agradeció a sus seguidores por el cariño brindado.

