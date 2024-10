Jeff Abramowitz es un hombre de 54 años que vive en Estados Unidos. Él pasó por un momento sumamente complicado cuando le dijeron que tenía un tumor ocular que era canceroso. A raíz de ello, le informaron que debían extirparle el ojo izquierdo. Como sabía que ese era el camino a seguir, decidió mirar el atardecer por última vez. Se grabó haciéndolo y aquel video lo subió después a TikTok (@jeffs.journey5).

En mayo de este año, el protagonista de esta historia comenzó a notar moscas volantes en la vista. Eso sucedió de manera constante y no tenía idea a qué se debía. Es por eso que se fue a realiza run chequeo al hospital y un oftalmólogo de guardia le dijo que tenía un tumor ocular.

¿Qué es el melanoma uveal?

Eventualmente, se confirmó que era canceroso. Para ser exactos, le diagnosticaron melanoma uveal, que, según informó Newsweek, “se trata de un tipo de cáncer poco común que afecta la parte media del ojo que contiene los vasos sanguíneos, las células pigmentarias y los nutrientes que llegan a la retina”.

Esta imagen muestra a Jeff Abramowitz contando que le diagnosticaron melanoma uveal. (Foto: @jeffs.journey5 / TikTok)

Debido al tamaño del tumor, el mejor curso de acción era extirparle el ojo izquierdo. “Cuando el oncólogo oftalmólogo me lo dijo, me sentí abrumado. La idea de tener cáncer ya era problemática y angustiante, pero perder el ojo me parecía inconcebible y me causó mucha tristeza”, recordó el hombre en diálogo con la citada fuente.

Su operación fue programada para el 9 de julio. Antes de que llegara esa fecha, él se propuso hacer cosas que le permitieran aprovechar al máximo su visión. La más importante, sin duda, era mirar el atardecer con sus dos ojos. Justo en el momento en que lo hizo por última vez, él decidió grabarse.

En esta imagen aparece Jeff Abramowitz asegurando que afrontará la situación con transparencia por todos sus seres queridos. (Foto: @jeffs.journey5 / TikTok)

En aquel video, Jeff Abramowitz contó la situación que estaba viviendo y aseguró que iba a afrontar todo el proceso con transparencia por sus seres queridos. Como el clip lo subió a TikTok, el hombre acabó conmoviendo a muchos usuarios.

“Estoy abrumado por la cantidad de interés, la efusión de buenos deseos y la cantidad de personas que han compartido sus historias conmigo”, aseguró Jeff que ya se muestra en esa plataforma usando un parche. “Al final, todos morimos, pero hasta que llegue ese último suspiro, tenemos derecho a mantener el control sobre nuestra vida, nuestras acciones y nuestra felicidad. No puedo desear que el cáncer desaparezca, pero lo que sí está bajo mi control es cómo reacciono ante él y ante la pérdida de mi ojo”, sentenció.

En esta imagen se puede apreciar a Jeff Abramowitz luego de la operación. Él ahora usa un parche. (Foto: @jeffs.journey5 / TikTok)

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.