Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en una pesadilla para una pareja de recién casados en Glendale, California. Nadeen y George Farahat jamás imaginaron que, mientras disfrutaban del inicio de una nueva etapa juntos, un intruso aprovecharía el ambiente festivo para llevarse algo más que dinero: desapareció con un botín que arruinó la celebración.

Según las cámaras de seguridad, el hombre ingresó al lugar como si fuera un invitado más. Vestido de negro y con un auricular en el oído, pasó desapercibido durante casi dos horas. Conversó con los asistentes, incluso con el bartender, y se movió por el salón sin levantar sospechas. Nadie imaginó que estaba esperando el momento exacto para actuar.

La Policía de Glendale, California, investiga el millonario robo ocurrido durante la celebración. | Crédito: YouTube KCAL News

Cuando creyó que todo estaba a su favor, tomó la caja de regalos, donde familiares y amigos habían depositado dinero y cheques para los recién casados, y salió sin mirar atrás. Afuera lo esperaba un vehículo, cuya puerta delantera se abrió de inmediato. En segundos, el intruso subió, cerró la puerta y huyó junto a su cómplice.

Un botín que iba más allá del dinero

La pareja aseguró a CBS News que la caja contenía entre 80.000 y 100.000 dólares, dinero que representaba el apoyo de sus seres queridos para comenzar su nueva vida. Pero lo más doloroso no fue solo la pérdida económica: en esa caja también había mensajes personales, felicitaciones y notas escritas a mano que ahora nunca recuperarán.

“Es una invasión a nuestra intimidad”, expresó George. “No solo se llevaron dinero, también los recuerdos y las palabras de quienes quisieron estar con nosotros en un día tan especial”.

Los novios en California denunciaron que el intruso se llevó dinero y mensajes de familiares y amigos. | Crédito: YouTube KCAL News

El misterio detrás del “falso invitado”

Amigos cercanos creen que el hombre sabía perfectamente lo que hacía. Jerry Haddad, un testigo de la boda, señaló que el ladrón actuaba como si estuviera coordinado con alguien más. “Tenía un auricular, se comunicaba con otra persona. Es extremadamente frustrante, sentimos que todos fuimos violados colectivamente por lo que pasó”.

Lo más sorprendente es que los novios habían contratado seguridad privada y colocado un candado en la caja. Aun así, el intruso encontró la forma de lograr su cometido.

El misterioso ladrón en California actuó como invitado antes de huir con el botín. | Crédito: YouTube KCAL News

Investigación en marcha

La Policía de Glendale confirmó que investiga el caso como gran robo y revisa las grabaciones de seguridad para dar con los responsables. Por ahora, no se han dado más detalles sobre el paradero del sospechoso ni sobre la respuesta del local donde ocurrió la boda, que no ha emitido declaraciones.

Mientras tanto, los Farahat esperan que la justicia actúe pronto. “No queremos que nadie más pase por esto”, dijo Nadeen con la voz entrecortada. “Es doloroso, devastador y te arrebata la felicidad de un día que debía ser inolvidable”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí