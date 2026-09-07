Para Lynne Kirchoff, una madre de tres hijos de Michigan, Estados Unidos, la jubilación debía representar libertad y tranquilidad. Después de casi cuatro décadas trabajando como contadora, pensó que finalmente había llegado el momento de dejar atrás las obligaciones laborales y disfrutar de una nueva etapa junto a su esposo.

La oportunidad llegó en mayo de 2023, cuando la empresa para la que trabajaba fue adquirida y su puesto desapareció. Kirchoff tenía 59 años y su esposo también estaba por jubilarse de la contabilidad, por lo que ambos consideraron que era el momento adecuado para retirarse; sin embargo, después de más de dos años en casa, comenzó a darse cuenta de que necesitaba algo más.

“¡He trabajado y/o ido a la escuela desde que tenía 14 años! Supongo que no estaba preparada para cortar de golpe. ¡Tenía muchísimo tiempo libre!”, contó Kirchoff a la revista People.

El costo de jubilarse antes de los 65 años

La jubilación le permitió pasar más tiempo con su esposo, sus familiares y amigos, además de dedicarse a su negocio de productos coreanos para el cuidado de la piel y maquillaje, pero la pareja también tuvo que enfrentar una de las principales dificultades económicas de retirarse antes de los 65 años: pagar su propio seguro médico mientras esperaba la llegada de Medicare.

“Diría que el mayor inconveniente es el seguro médico”, explicó Kirchoff. En aquel momento, además, todavía tenían dos hijos en la universidad y ayudaban a cubrir sus gastos. Con el tiempo, los tres hijos se graduaron, consiguieron empleos relacionados con sus respectivas carreras y comenzaron a utilizar sus propios seguros, reduciendo parte de la carga económica de sus padres.

Aun así, Kirchoff aclara que el dinero no fue el motivo principal por el que decidió volver a trabajar. Lo que realmente echaba de menos era la posibilidad de relacionarse con otras personas, conversar y sentirse conectada con una comunidad fuera de casa.

Más de dos años después, descubrió que la jubilación no era exactamente lo que esperaba y comenzó a extrañar la interacción social. (Foto: Lynne Miriani Kirchoff / Facebook)

Encontró una nueva motivación en un trabajo de medio tiempo

En septiembre de 2025, la mujer consiguió un empleo de medio tiempo en una tienda minorista. El cambio fue importante: pasó de casi 40 años en el mundo de la contabilidad a una actividad completamente diferente, en la que el contacto diario con los clientes se convirtió en una de sus principales motivaciones.

“Trabajar en el comercio minorista a tiempo parcial me brinda una salida social y un grupo completamente nuevo de personas con quienes hablar que, además de mis compañeros de trabajo, puede ser diferente cada día. Así que a la persona extrovertida y sociable que hay en mí le encanta”, señaló.

La satisfacción también llegó al ayudar a los clientes. “Emocionalmente, recibo un verdadero impulso de dopamina al poder ayudar a una mujer a armar el conjunto perfecto, o ayudar a un esposo o a un hijo a encontrar un regalo para el Día de la Madre o un cumpleaños”, añadió.

Volver a trabajar también cambió su autoestima

Para Kirchoff, el empleo terminó teniendo un efecto que no había previsto. En uno de sus videos en redes sociales, explicó que tener un lugar al que acudir cada día también le dio una razón para arreglarse, vestirse y salir de casa, algo que durante la jubilación había dejado de hacer con frecuencia.

“Puede parecer algo tan pequeño, pero me hace sentir bien conmigo misma”, dijo en el video, en el que contó que ahora vuelve a peinarse, maquillarse y elegir ropa para ir a trabajar.

La mujer reconoce que, cuando no tenía compromisos laborales, su rutina podía ser muy diferente. “Realmente, cuando me dejan hacer lo que quiera, soy una chica de poco maquillaje, apenas me arreglo el pelo, pantalones deportivos y pijama. Así que arreglarme el pelo, maquillarme y ponerme ropa bonita es un enorme impulso para mi autoestima”, confesó.

En septiembre de 2025 consiguió un empleo de medio tiempo en una tienda y asegura que la experiencia le devolvió motivación y confianza. (Foto: @lynnekirchoff / Instagram)

Su esposo se adaptó a esta nueva dinámica familiar y asumió más tareas en casa, entre ellas hacer las compras y preparar la cena. “¡Tengo mucha suerte de que esté dispuesto a hacer eso por mí!”, afirmó Kirchoff.

Por ahora, la mujer de 62 años no tiene intención de dejar nuevamente el mundo laboral. “Al menos” durante los próximos años, planea continuar con su empleo de medio tiempo.

“Me quedan cinco años hasta que empiece a cobrar el Seguro Social, ¿y quizá para entonces sea abuela?”, comentó.

Su experiencia la llevó a encontrar una versión de la jubilación que se adapta mejor a ella: una etapa en la que puede descansar, pero también mantenerse activa y relacionarse con otras personas.

“Elijan algo que los haga felices y emocionados de salir por la puerta para ir a ese trabajo. Porque cuando es una ‘rutina agotadora’ y lo detestas, ¿cuál es el sentido?”, recomendó.