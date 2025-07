Ariel Cruz Pentón está experimentando en carne propia el dolor que muchas familias han sufrido a causa de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos: estar lejos de su esposa e hija. Tras ser arrestado por las autoridades de esta agencia, fue deportado a México, donde ahora se encuentra sin compañía alguna.

El hombre cubano que llegó a Estados Unidos hace siete años para vivir el “sueño americano” ha vivido distintas experiencias. Durante este tiempo, encontró su mayor felicidad al casarse y formar una familia. Sin embargo, a fines de junio, esta alegría cambió de manera drástica.

Ariel recuerda que dejó a su pequeña de dos años en una guardería y se dirigió a su trabajo, pero repentinamente fue detenido por los agentes de ICE . Estos solo le informaron que estaba arrestado, sin presentar ninguna orden judicial.

“En ese momento, se me cayó el mundo, pues fue la última vez que vi a mi hija”, dijo Ariel en una entrevista otorgada a Univision 23 Miami.

Pese a que su esposa está intentando que su esposo nuevamente retorne a Estados Unidos, la situación se entorna complicada. (Créditos: Univision Miami | YouTube)

Contaba con una orden de deportación

Ariel Cruz se casó con Alexandria Dowell, una ciudadana estadounidense, a fines del 2022. Un año después, tuvieron a su hija y decidieron vivir en Aurora, Colorado.

Tras su compromiso matrimonial, la pareja inició el trámite del Formulario I-130, el cual es el primer paso para que un familiar o cónyuge extranjero -en este caso Ariel- solicite una tarjeta de residente permanente, conocida como ‘Green Card’. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos , la aprobación de esta petición no otorga ningún estatus o beneficios de inmigración al solicitante.

A pesar de contar con un permiso de trabajo válido y de asistir regularmente a sus citas migratorias, el hombre cubano ya contaba con una orden final de deportación emitida en el 2019.

Ariel Cruz Pentón y Alexandria Dowell se casaron a finales del 2022. (Créditos: Univision Miami | YouTube)

Tiene 10 días para acogerse a un estatus migratorio

En un primer momento, Ariel estaba recluido en el centro de detención de Aurora, pero posteriormente fue trasladado a El Paso, Texas, una instalación desde la cual se ejecutó su deportación a México.

La suerte no parece sonreírle a Cruz Pentón, pues ha sido notificado por las autoridades migratorias de México que tiene 10 días para acogerse a un estatus de refugiado; de no hacerlo, deberá abandonar este territorio. “Hoy me tocó a mí, pero mañana le puede tocar a mucha gente”, finalizó.

