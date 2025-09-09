Cuando Juan Eduardo Naula llegó a Los Ángeles desde Virginia, lo hizo con un sueño entre manos: consolidar un proyecto tecnológico que había estado desarrollando durante años. Sin embargo, lo que esperaba fuera una aventura de crecimiento terminó en un tropiezo inesperado. Apenas llevaba unas semanas en la ciudad cuando cayó en una estafa que lo dejó sin 8.000 dólares y con la amarga sensación de que sus planes se habían venido abajo.

En medio de la frustración, pensó en regresar a su antiguo hogar, pero una voz cercana lo detuvo: la de su esposa, quien lo animó a quedarse. Fue entonces cuando, casi sin planearlo, encontró una manera poco convencional de sobrellevar la situación: salió a recoger basura de las calles. Lo que comenzó como un desahogo personal pronto se transformó en una misión.

Tras ser estafado, transformó la frustración en motivación y creó el proyecto comunitario Clean L.A. With Me. | Crédito: Instagram cleanlawithme

Al limpiar esquinas, aceras y parques, Naula descubrió que esa actividad le generaba paz y, al mismo tiempo, despertaba la curiosidad de los transeúntes. Con el tiempo, lo que parecía un gesto aislado se convirtió en un movimiento que llamó la atención en redes sociales bajo el nombre Clean L.A. With Me, un proyecto comunitario que hoy inspira a miles.

Su cuenta de Instagram ya suma decenas de miles de seguidores y cada semana personas de distintos barrios se unen para recoger desechos junto a él. En lugares como Boyle Heights incluso ha instalado contenedores especiales para separar residuos y fomentar una cultura de reciclaje que va más allá de la simple limpieza.

Hoy inspira a miles con su labor, demostrando que la basura también puede convertirse en una oportunidad para unir a la gente. | Crédito: Instagram cleanlawithme

El paso más arriesgado lo dio cuando decidió renunciar a su trabajo en el área de pisos de madera, con el fin de dedicarse de lleno a esta labor comunitaria. Desde entonces, vive de aportes voluntarios y donaciones, convencido de que el esfuerzo vale la pena.

“Lo que más disfruto es ver el cambio con mis propios ojos: llegar a un sitio descuidado, limpiarlo y notar la diferencia”, ha contado en más de una ocasión. Su meta es que cada vez más personas se sumen, hasta convertir este movimiento en un club ciudadano que logre transformar la imagen de Los Ángeles.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí