Kanisha Collins es una madre de 24 años que acusó a los médicos de actuar con demasiada lentitud tras pasar cinco meses sin hacerle pruebas a una masa en su páncreas. Todo comenzó en diciembre, cuando fue diagnosticada con pancreatitis en el Hospital Real de Chesterfield. En ese momento, no dudó del criterio de los especialistas, pues estaban en contacto con un equipo del Hospital Weston Park de Sheffield, uno de los pocos centros oncológicos especializados del Reino Unido.

Sin embargo, los médicos insistieron en que la masa no era preocupante, incluso cuando una segunda tomografía en febrero mostró que seguía presente y que el coágulo de sangre que tenía había empeorado. A pesar de estas señales, no le realizaron una biopsia. Con el paso de las semanas, su dolor se intensificó.

Poco después de que le dijeran que la masa era “benigna”, Kanisha tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Allí descubrieron lesiones en su hígado y, finalmente, decidieron hacerle una biopsia. El 19 de mayo le confirmaron que tenía cáncer de páncreas en etapa 4, que ya se había extendido al hígado. Hasta ese momento, los médicos habían descartado esa posibilidad por su edad.

“Esto fue todo porque no quisieron analizar la masa en mi páncreas, porque no creían que alguien de mi edad pudiera tener cáncer de páncreas”, dijo Kanisha al Daily Mail, un día después de iniciar la quimioterapia. “Me han fallado ambos hospitales de alguna manera, pero siento que mi especialista pudo haber hecho más en ese momento. No lo hicieron por mi edad. Desafortunadamente, cuando me lo dijeron, ya era demasiado tarde e incurable.”

Poco después de que le dijeran que la masa era “benigna”, Kanisha tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. (Foto: Kanisha Furniss / Facebook)

“Absolutamente [me siento decepcionada]. El cáncer [los diagnósticos] nunca deberían [basarse] en la edad de una persona. Siempre se debe hacer la prueba, sin importar qué tan joven seas. Sentí que me discriminaron por ser tan joven. Mi tipo de cáncer es genético y mi hija tendrá que hacerse pruebas en el futuro”, agregó.

Antes del diagnóstico, Kanisha estaba construyendo una vida feliz. Su hija Amaya acababa de cumplir dos años y estaba a punto de casarse con su pareja Mason. La boda estaba programada desde hace tiempo, pero nadie imaginaba que coincidiría con el final de su primera semana de quimioterapia. “Me siento con el corazón roto, porque tengo una hija de dos años en casa”, dijo. “Me caso el sábado y tenía muchas cosas que esperar en el futuro. Pero eso, lamentablemente, se ha truncado”.

Su padre, Dean, estuvo a su lado durante la primera noche de tratamiento. “Se casan el sábado, eso estaba planeado desde el año pasado, pero el cáncer no lo estaba”, comentó. “La idea es que después de la ceremonia, vayan a la comida. Luego, la llevaré de nuevo a casa para que descanse un poco antes de volver con los invitados por la noche. Tendrá que hacer pausas para recargar energías”.

A pesar de lo duro que ha sido todo, Kanisha mantiene una actitud positiva. “Antes de esto, era una persona sana y ahora casi no puedo caminar porque me canso muy rápido”, dijo. “Estoy con quimioterapia, estoy cansada, es difícil, pero tengo que ver el lado positivo: que la quimio reduzca el tamaño del tumor y me dé más años de vida. Todos estamos siendo positivos y esperando que el tratamiento funcione para ganar unos años más”.

Los médicos insistieron en que la masa no era preocupante, incluso cuando una segunda tomografía en febrero mostró que seguía presente. (Foto: Kanisha Furniss / Facebook)

Dean creó una página en GoFundMe para apoyar a su hija, inspirado por su experiencia cuidando a su hermana, quien también tuvo cáncer. La campaña ha recaudado más de 6.000 libras en menos de 24 horas, gracias a más de 250 donaciones. El objetivo es darle a Kanisha la posibilidad de disfrutar tiempo de calidad con su hija y apoyar a su esposo en los momentos difíciles que vendrán.

“Es para darme y a mi familia unas buenas vacaciones y crear recuerdos duraderos. Y para no preocuparnos por lo económico, para hacer cosas juntos. Por ahora no puedo volar, pero mi mayor deseo es pasar unos días en Cornwall, mi lugar favorito desde que era niña”, dijo Kanisha. “Si la quimio funciona, me gustaría llevar a mi hija a un viaje fuera del país. Ese es mi gran objetivo. Es por su futuro, para saber que tendrá una buena vida”.

Lo que debes saber sobre el cáncer de páncreas

Según Mayo Clinic, el cáncer de páncreas se origina como un crecimiento de células en el páncreas, un órgano ubicado detrás del estómago que produce enzimas para la digestión y hormonas para regular el azúcar en la sangre. A menudo, el cáncer de páncreas no se detecta en sus etapas tempranas porque generalmente no causa síntomas hasta que se ha propagado a otros órganos.

Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de páncreas incluyen el tabaquismo, la diabetes tipo 2, la inflamación crónica del páncreas (pancreatitis), antecedentes familiares de cáncer de páncreas o de ciertos cambios genéticos, la obesidad y la edad avanzada. A medida que el cáncer avanza, puede causar síntomas como pérdida de peso, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), dolor abdominal o de espalda, pérdida de apetito, fatiga y heces claras.

El páncreas tiene una función muy importante en el cuerpo, ya que cumple una función digestiva y endocrina. Ayuda a la digestión de los alimentos y también produce hormonas que regulan los niveles de azúcar en la sangre. (Foto referencial: Freepik)

El tratamiento para el cáncer de páncreas depende de la etapa del cáncer, la salud general del paciente y sus preferencias. Las opciones pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia, o una combinación de estas. Debido a que a menudo se diagnostica en etapas avanzadas, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar, pero la investigación continúa mejorando las opciones y los resultados para los pacientes.