Yésica Ramírez llegó a Estados Unidos en 2023 con un objetivo: ahorrar para comprarse una prótesis de brazo y pierna, luego de un accidente que la marcó años atrás en Honduras. Vino acompañada de una de sus hijas, con la esperanza de empezar una nueva vida. Pero en lugar de tranquilidad, encontró miedo. Las redadas de ICE la angustiaban tanto que decidió hacer lo impensable: presentarse para una autodeportación voluntaria.

Pero la respuesta de los oficiales de inmigración la dejó desconcertada. A pesar de las campañas federales que ofrecen autodeportaciones gratuitas e incluso hasta mil dólares para cubrir los gastos de repatriación, ICE le negó la solicitud.

“Me dijeron que no, que ellos no me podían ni deportar porque yo no tengo un historial criminal allá”, relató la joven hondureña de 29 años a Univision Noticias.

Yésica Ramírez regresó a Honduras con la ayuda de sus vecinos en Houston, Texas, donde había estado viviendo. | Crédito: YouTube Univision Noticias

La razón era simple, pero paradójica: como Yésica no tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni órdenes de deportación previas, el gobierno no asumiría los costos de su regreso. El programa que parecía accesible en teoría, en la práctica estaba lleno de requisitos y obstáculos, algo que abogados de inmigración ya habían advertido.

“Ya estaban tocando las puertas en los departamentos. Dije: ‘Mi hija en la escuela. Si me agarran, me deportan y a ella la dejan’. No me sentía bien, y lloraba todos los días y las noches. Fue cuando yo quise autodeportarme yo sola”, explicó Yésica.

Con ayuda de sus vecinos y la comunidad hispana en Houston, logró reunir el dinero necesario para comprar los boletos de regreso. En febrero, volvió a Honduras junto a su hija, por sus propios medios. Y lo hizo con una decisión firme: no mirar atrás.

“No quiero saber de Estados Unidos ni en pintura. Peor ahora, como están”, concluyó.

¿Qué es y cómo funciona CBP Home?

CBP Home, antes conocida como CBP One, es una aplicación móvil desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Su función principal es permitir a los inmigrantes indocumentados notificar su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos, evitando así posibles detenciones o deportaciones forzadas.

Así es la aplicación CBP Home, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. | Crédito: CBP One

La aplicación facilita el proceso de autodeportación, permitiendo a los usuarios ingresar su información personal, incluyendo su pasaporte y otros documentos, además de declarar su intención de salir con una fecha estimada. También se requiere una selfie para la verificación de identidad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!