Katie Tucker es una mujer que está muy feliz al lado de su novio Elijah Fulkerson. Tanto así que durante más de un año ambos estuvieron hablando sobre comprometerse, pero cuando él finalmente se animó a hacerle la tan importante pregunta en una playa de Oregón (Estados Unidos), se vio en una situación inesperada, pues ella se puso a grabar a una gaviota. El hombre, estando arrodillado y con el anillo en mano, tuvo que esperar a que volteara a verlo.

People, en una nota publicada en su página web, dio a conocer que la playa en cuestión se llama Yaquina Head. A ese lugar la pareja fue con la madre y el padrastro de Elijah, ya que cuenta con un paísaje pintoresco y un faro. Según la citada fuente, estando ahí, Katie vio a algunas focas en el agua, por lo que se animó a grabarlas.

Mientras hacía eso, una gaviota empezó a volar frente a ella y por eso acabó centrándose en ella. La mujer la estuvo filmando durante unos dos minutos. “La gaviota me llamó la atención cuando volaba bajo frente a mí. Pensé que sería genial grabarlo en cámara. Luego aterrizó y comenzó a hacer ruidos extraños. Tuve que grabarla. ¡Soy una amante de los animales!”, recalcó Katie, en diálogo con el medio estadounidense.

Katie Tucker estaba sumamente concentrada en una gaviota que vio en una playa de Oregón. (Foto: @katiedeanjellybean / TikTok)

El tema aquí es que mientras ella grababa al ave, su novio Elijah Fulkerson había tomado la decisión de arrodillarse, sacar un anillo de compromiso y hacerle la tan importante pregunta. Solo necesitaba que ella volteara a verlo, pero parecía que eso iba a tardar mucho. Por esa razón, tanto la madre como el padrastro de él le dijeron a la mujer: “¡Katie, mira!”.

Ella, como pensaba que le estaban hablando sobre los animales, respondió: “¡Estoy mirando! ¡Estoy grabando un video!”. Pero luego dejó de hacerlo cuando Elija expresó: “Katie, vamos a tomarnos una foto”. La mujer, al voltear, vio que él estaba de rodillas, pidiéndole que se casara con él y se emocionó.

Luego de prestarle atención a la gaviota, Katie Tucker volteó y se dio cuenta que su novio le estaba proponiendo matrimonio. (Foto: @katiedeanjellybean / TikTok)

“Creo que las imperfecciones de la propuesta la hicieron perfecta”

“¡Me eché a llorar y dije que sí!”, recordó. “Le pareció muy gracioso que yo estuviera grabando a una gaviota al azar mientras él intentaba proponerme matrimonio, pero no se sorprendió. Él sabe cuánto me encantan los animales, así que fue muy acertado para mí y para quién soy. No cambiaría nada. Creo que las imperfecciones de la propuesta la hicieron perfecta, nos hicieron a nosotros”, agregó Katie, que subió fotos del momento que ambos vivieron en su cuenta de TikTok (@katiedeanjellybean). Su publicación se volvió viral rápidamente.

“Me sentí rara al ver que se volvía viral, pero cuando empezaron a llegarme los comentarios de gente contándome sus historias de compromiso, me sentí bien al poder contar algo tan divertido a otros desconocidos. Incluso recibí mensajes directos preguntándome de dónde era mi anillo para que los chicos pudieran comprarlo y proponerle matrimonio a sus novias”, aseguró la mujer. Con respecto a qué opina su familia sobre su comportamiento en el día de la pedida de mano, indicó que nadie se sorprendió. “Todos saben lo mucho que me gustan los animales, así que les pareció muy gracioso que así fuera la propuesta. Fue algo muy típico en mí”, recalcó.