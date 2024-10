Jenelle Marie es una mujer de New Hampshire, Estados Unidos, que ha demostrado tener un gran corazón. Resulta que ella se puso a recaudar fondos para ayudar a un veterano militar en dificultades y acumuló más de 440 mil dólares. Sí, la cifra es impresionante. Sin duda, ha sido un gran apoyo para esa persona.

La protagonista de esta historia trabaja en US Gold and Pawn, una casa de empeños ubicada en la ciudad de Manchester, en New Hampshire. Ahí es donde conoció a Donald, un ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien acudía al local porque necesitaba dinero.

“Él empezó a venir y empeñaba las joyas de su esposa. Me interesé por él porque tenía 90 años y estaba pasando apuros económicos y vi su identificación de veterano”, expresó Jenelle en diálogo con Good Morning America, según ABC News.

En esta imagen aparece el veterano militar Donald. (Foto: @jenellemarie0212 / TikTok)

¿Por qué necesitaba dinero?

La mujer, según dijo, llegó a saber que al hombre le aumentaron el alquiler y que a su esposa le diagnosticaron demencia, por lo que era una preocupación para él tener el dinero suficiente todo el tiempo. “Me llamó la atención y me hizo hablar con el dueño de la casa de empeños, y me dijo que no iba a aceptar más intereses de él. Así que dejamos de aceptar intereses de Donald y yo quería hacer algo más”, aseguró.

Esta imagen permite apreciar que le celebraron el cumpleaños al veterano militar Donald en la casa de empeños ubicada en Manchester, New Hampshire. (Foto: @jenellemarie0212 / TikTok)

Superó la meta inicial

Es así como Jenelle empezó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para Donald. Si bien al inicio se fijó una meta de 1500 dólares, logró acumular 1300 dólares en un mes. Justamente, ese dinero se lo entregó al veterano militar antes de su cumpleaños número 91 (el cual celebró en la casa de empeños). Aquel momento fue registrado en un video que ella difundió en su cuenta de TikTok (@jenellemarie0212). En ese entonces, el hombre se emocionó bastante. No podía creer el gesto que había tenido la mujer con él.

A raíz de que el video se volvió muy popular y el hecho de que todavía existía la campaña en GoFundMe, la recaudación de fondos siguió en aumento, tanto así que después Jenelle le avisó a Donald que fuera a la casa de empeños para que reciba 250 mil dólares. Pero no creas que esa es la cifra definitiva, pues ahora ya se ha acumulado más de 440 mil dólares.

En esta imagen se aprecia que, en cierto momento, se llegó a 250 mil dólares en la campaña de GoFundMe. (Foto: @jenellemarie0212 / TikTok)

“Nunca me había dado cuenta de que había tanta gente maravillosa, considerada y generosa en el mundo. Es increíble y estoy tan abrumado que realmente no sé qué qué decir”, indicó Donald a WMUR, a raíz de la recaudación de fondos. Sin duda, existen personas que están dispuestas a ayudar a otras.

