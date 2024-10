Casey Mackrell es un hombre de Estados Unidos que, en las últimas horas, ha recibido un gran número de críticas por algo que hizo en el día de su matrimonio. Resulta que, durante la recepción de su boda, él se puso a trabajar con su laptop y ese momento quedó inmortalizado en una fotografía que de inmediato se volvió viral y llevó al hombre a recibir un gran número de críticas.

Su amigo Torrey Leonard fue la persona que compartió la mencionada instantánea. Él la subió a su cuenta de LinkedIn con una descripción en donde explicó el motivo de su accionar. “Mi cofundador (de la plataforma Thoughtly), Casey, se ha ganado la reputación de ser ‘el tipo que se sienta frente a su computadora portátil en los bares’, desde San Francisco hasta Nueva York. La semana pasada, Thoughtly incorporó a un cliente que necesitaba lanzar su proyecto en dos semanas. Casualmente, se iba a casar en ese lapso de dos semanas... Así que aquí está, terminando una solicitud de incorporación de cambios. En su propia boda”, se lee en la publicación, donde se aprecia al protagonista de esta historia trabajando mientras sus invitados bailan.

Las críticas que recibió Casey

“Felicitaciones, Casey. Ahora, por favor, tómate un tiempo libre”, agregó Torrey en la descripción de su foto, la cual acabó dando la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Si bien muchos usuarios se rieron bastante por la situación, otros internautas no dudaron en señalar el hombre no sabe mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal.

Esta es una imagen referencial de una pareja de recién casados. (Foto: Jeremy Wong / Pexels)

“Esta tiene que ser una de las publicaciones más deprimentes que he visto en LinkedIn”, “esto no es la flexibilidad que crees que es” y “con toda seriedad, esta ética de trabajo no debería ser publicitada ni aplaudida”, son algunas de las tantas críticas que recibió Casey.

Esta es una imagen referencial de una pareja en la recepción de su boda. (Foto: Vũ Đoàn / Pexels)

Cabe mencionar que luego de la viralización de la instantánea, Torrey Leonard fue entrevistado por TechCrunch, donde brindó más detalles sobre lo ocurrido. “En el mismo momento en que se tomó la fotografía, Casey necesitaba enviar algo a un servidor. Había un código en su computadora portátil al que un colega necesitaba acceder”, dijo.

“Durante 30 segundos, Casey hizo clic en un botón: inició sesión, hizo clic en un botón y listo. Y también se puede ver en la imagen que la gente se ríe”, añadió el hombre, que defendió el estilo de trabajo de su amigo, asegurando que es algo típico de la comunidad de las nuevas empresas tecnológicas.

Con respecto a la esposa de Casey, Grace Thoenen, Torrey indicó que ella no se inmutó cuando su pareja sacó su laptop en la recepción de su boda. Además, precisó que después la pareja disfrutó de su luna de miel. La pregunta es: ¿Habrá trabajado ahí también?

Esta es una imagen referencial de un hombre trabajando en el día de su boda, mientras su esposa está a su costado. (Foto: ArtMarie / iStock)

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.