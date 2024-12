Un perro policía retirado salvó a una persona perdida en East Sussex, Inglaterra, durante su primer paseo después de una operación. Bear, el pastor alemán, encontró al hombre perdido en la maleza mientras su dueña, Julia Pope, una ex oficial de policía, lo paseaba.

Pope comentó que el perro, que ese día celebraba su 12 cumpleaños en el área de Eastbourne, East Sussex, de inmediato “se puso en modo trabajo” al percatarse de la presencia del hombre perdido y empezó a señalar hacia una zona de maleza densa.

“Luego nos arrastró hasta allí, donde localizó a un hombre vulnerable y nos alertó de su presencia”, dijo Pope a The Guardian. “El hombre estaba confundido, mojado, tenía frío y se había caído, y no podía levantarse sin ayuda. No estoy seguro de que hubiera sobrevivido a la noche, ya que hacía mucho frío y estaba casi oscuro en ese momento y no había nadie más en los alrededores”, añadió.

“Sin que nosotros lo supiéramos, el hombre era una persona desaparecida vulnerable a quien los oficiales habían estado buscando sin éxito”, contó. Pope añadió que, con Bear liderando el camino, lograron guiar al hombre hasta un lugar donde pudo ponerse en contacto con los oficiales locales y reunirse con su familia.

Bear ahora trabaja como perro de apoyo para el personal policial en situaciones de trauma. (Foto: Facebook Thin Blue Paw Foundation)

Pope describió el rescate como un “increíble golpe de suerte”. La ex agente policial adoptó a Bear en 2020, luego de retirarse de la policía de Sussex. Aunque ya está jubilado, el pastor alemán sigue activo, trabajando como perro de apoyo para el personal policial en situaciones de bienestar y trauma.

Hace unos meses, Bear tuvo que someterse a una resonancia magnética urgente y a una operación para tratar cuatro hernias discales en su columna vertebral, después de perder el uso de sus patas traseras. Afortunadamente, recibió el apoyo de la Thin Blue Paw Foundation, una organización benéfica británica que ayuda a los ex perros policías.

El perro había pasado por otra cirugía para extirparle dos tumores benignos apenas dos semanas antes de encontrar al hombre perdido en su primer paseo desde la operación.