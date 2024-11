Kurstan Hyams es una mujer de Tennessee, Estados Unidos, que tuvo una despedida de soltera inolvidable. Todo porque durante la misma se rompió la pierna. Como la fecha de la boda estaba cerca, se vio obligada a casarse con una bota ortopédica. Esta es su historia.

Con el fin de pasar unos días llenos de diversión, Kurstan y sus amigas decidieron disfrutar una semana en la playa, con juegos temáticos y una cena cada noche. Sin embargo, no contaron con que lo sucedido en el primer día cambiaría casi todos los planes.

Resulta que la mujer de esta historia y sus amigas embarcaron en un viaje en barco por la bahía. “El capitán se detuvo para dejarnos nadar al final de nuestro viaje en barco cuando mi amiga y yo decidimos hacer la voltereta hacia atrás. Nos dijeron que el agua era poco profunda, así que pedimos ir a aguas más profundas. El capitán llevó el barco a la parte más profunda de la bahía y echó el ancla, pero donde estaba el ancla el barco todavía podía girar”, contó en diálogo con People.

“Habíamos estado allí unos cinco minutos después de comprobar la profundidad antes de saltar y, cuando lo hicimos, mi pierna chocó contra un banco de arena. Estoy muy agradecida de que no fueran las dos piernas, pero en cuanto choqué, salí despedida hacia adelante porque mi pierna se rompió en el impacto”, aseveró después.

Kurstan entró en pánico, pero por suerte sus amigas supieron actuar rápido. Su suegra, que formó parte del grupo, la levantó y la sostuvo. “Mi primera reacción fue: ‘¿Podré caminar hasta el altar?’”, recordó.

Tuvo que ser operada

Ya estando en el hospital, Kurstan supo que iba a necesitar una operación. Pero no solo eso. También iba a tener que usar una bota ortopédica después de la cirugía, lo que significaba que debía utilizarla en el día de su boda, pues ya faltaba poco para el gran día.

Kurstan no la pasó muy bien las primeras 48 horas. “Tenía muchísimo dolor y mi cuerpo aún no se había adaptado a ello, así que si no tomaba analgésicos no me sentía bien”, sostuvo, siempre en diálogo con la citada fuente.

El gran apoyo de sus amigas y de su esposo

Pero después entendió que debía aprovechar el tiempo con sus amigas al máximo. Ellas le ayudaron bastante a superar la difícil situación. Incluso con una se puso a decorar la bota que iba a usar en el día de su boda.

“Se conectó a Internet y pidió uno gris claro, y fuimos a Hobby Lobby. Fue muy divertido elegir las decoraciones. Cuando regresamos, nos sentamos en el piso y nos quedamos mirándolo, pensando en cómo queríamos hacerlo. Empecé a decorarlo y lo hicimos paso a paso. Fue completamente a gusto y quedó perfecto”, indicó.

Kurstan está muy feliz de tener amigas que la apoyaron en un momento tan difícil como ese. Además, se siente afortunada de estar con una pareja como Grant Hyams, ya que él también le brindó el apoyo y la atención que necesitaba a raíz de haberse roto la pierna.

“Ha sido un momento muy difícil para nosotros porque me rompí la pierna y el tobillo, me operaron y luego perdí mi trabajo. Pero en cada paso del camino, él ha sido positivo y me ha apoyado, lo que ha sido muy importante para mi recuperación”, aseguró.

Kurstan y Grant se casaron en octubre de este año y pasaron un estupendo día. “Fue muy divertido llevar la bota el día de mi boda. Me hizo sentir que, aunque me dolía el día de mi boda, al menos tenía la bota para que me sintiera un poco mejor. Era preciosa y combinaba perfectamente. ¡Algunos invitados ni siquiera se dieron cuenta de que la llevaba hasta después!”, recalcó la mujer que registró varios momentos de todo lo que le tocó vivir para compartirlos en su cuenta de Instagram (@kurstan_leanne). A raíz de lo que experimentó, se volvió viral.

