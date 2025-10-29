Una mujer presentó una demanda contra el parque temático SeaWorld Orlando después de sufrir una presunta “pérdida de consciencia y lesiones personales” mientras se encontraba en una de las atracciones más populares del establecimiento. El incidente ocurrió el 24 de marzo, cuando la visitante, identificada como Hillary Martin, ingresó al parque en calidad de “invitada comercial”.

La revista People informa que, según la denuncia presentada el 28 de octubre en el condado de Orange, Florida, Martin subió a la montaña rusa Mako cuando “un pato voló hacia la trayectoria de la montaña rusa y golpeó [su] rostro”.

La demanda fue presentada por el bufete Morgan & Morgan, en representación de la afectada.

La mujer afirma que el parque no tomó las medidas necesarias para prevenir este tipo de accidentes. (Foto: @seaworldorlando / Instagram)

Martin acusa al parque de responsabilidad por el estado de sus instalaciones y sostiene que SeaWorld actuó con negligencia al no “mantener el lugar en condiciones razonablemente seguras”.

La demanda afirma que la atracción fue colocada cerca de un cuerpo de agua, lo que creó una “zona de peligro para impactos de aves”, aumentando el riesgo de colisiones con patos, gaviotas, gansos y otras aves acuáticas.

Como consecuencia del incidente, Martin asegura que sufrió lesiones permanentes, discapacidad, deterioro físico y pérdida de capacidad para generar ingresos. Por ello, está solicitando una compensación superior a los 50,000 dólares.

Según la demanda, el parque habría ubicado la atracción en una “zona de riesgo” por la presencia de aves. (Foto referencial: Pixabay)

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, responsable de supervisar las atracciones en el estado, publica cada trimestre un informe con las incidencias registradas en parques de diversiones; sin embargo, según el informe de octubre, el caso de Martin no fue registrado oficialmente.

No es la primera vez que la montaña rusa Mako está involucrada en una demanda este año. Fox 35 informó sobre otro caso en el que una niña fue golpeada en el rostro por un objeto, lo que le causó heridas que requirieron puntos y le provocaron trastorno de estrés postraumático.

De acuerdo con la página oficial del parque, Mako es la montaña rusa más alta y rápida de la ciudad, alcanzando 200 pies de altura y velocidades de hasta 73 millas por hora.

No es la primera vez que la montaña rusa Mako está involucrada en una demanda este año. (Foto referencial: Pixabay)

