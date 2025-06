Una publicación en Facebook llegó acompañada de un reencuentro especial que le cambió la vida a un hombre de Alabama. Steven Register, de 42 años, fue diagnosticado con cáncer de colon en fase 4 en abril de 2024, que se había extendido a su hígado, y en ese momento temió lo peor; sin embargo, todo dio un giro a su favor cuando su esposa se animó a pedir ayuda en la red social ya que los médicos le dijeron que un trasplante era probablemente su mejor posibilidad de supervivencia. Tras esto llegó un voluntario inesperado y se trataba de Kristin Johnston con quien él había estudiado en la secundaria. Esa mujer se convirtió en su donante tras 20 años sin verse. Esta es su increíble historia desde Estados Unidos.

Todo empezó cuando el ex lanzador de la MLB, que jugó para los Rockies de Colorado en 2008 y los Filis de Filadelfia en 2009, experimentó una pérdida de apetito y bajó 15 libras en un mes. Eso alertó que algo no andaba bien en su salud. “Cuando nos reunimos por primera vez con los médicos, me dieron entre un año y un año y medio de vida”, dijo Register, y agregó que él y su esposa, Beth, empezaron un largo camino en búsqueda de opciones que los llevó desde Auburn, al Centro Oncológico MD Anderson en Houston, Texas.

Fue ahí donde se sometió a una cirugía donde le colocaron una bolsa de ostomía temporal y comenzó la quimioterapia, según el informe de SWNS. Además, los médicos descubrieron que los tumores eran demasiado grandes y solo quedaba el trasplante de hígado.

Steven Register y su esposa Beth iniciaron la búsqueda de un donante de hígado vivo, sin imaginar que la voluntaria sería una excompañera de la secundaria. (Foto: Beth Register / @RickKarle en Facebook)

La búsqueda de un donante trajo una voluntaria inesperada

Junto a su esposa iniciaron la búsqueda de un donante de hígado vivo y, sin imaginarlo, se trataría de una vieja conocida. Mientras ellos esperaban un milagro, Kristin Johnston, una maestra de preescolar de 40 años de Roswell, Georgia, vio la publicación y reconoció a Steven como su excompañero de secundaria de la escuela Shaw en Columbus.

Aunque habían pasado dos décadas de la última vez que se vieron, la vida los volvió a unir de una manera especial. “No la he visto ni hablado con ella en más de 20 años, y que ella se haya acercado así, simplemente estaba destinado a ser así”, recordó según publican desde Fox News.

Johnston, quien está casada y tiene tres hijos, supo que podía ayudar desde que él le comentó que era vital tener tipo de sangre B positivo por lo que le dijo que “con mucho gusto donaré un lóbulo si soy compatible”. La buena noticia de la autorización para ser la donante llegó en un día especial: Viernes Santo.

Kristin Johnston y Steven Register se reencontraron tras 20 años y ahora los une algo más fuerte que solo haber estudiado en la misma escuela. (Foto: Beth Register / @RickKarle en Facebook)

La operación que le dará una nueva oportunidad de vida

Mediante la página en Facebook Rick Karle Good News se informó que la operación de trasplante se realizó por fin este martes 10 de junio en el Strong Memorial Hospital de la Universidad de Rochester, en New York. Desde un inicio se tenía planeado que duraría entre 12 y 14 horas y consistirá en extirpar el 70% del hígado de Johnston y trasplantarlo a Register. Tanto su hígado restante como la porción donada se regenerarán con el tiempo y ambos tendrán una vida plena y recuperada.

La familia Register -incluidos sus hijos McKenzie (16), Blakely (14) y Brooks (8)- puso en marcha una recaudación de fondos en SupportNow para ayudar con los gastos de viaje, comida y médicos. Además, esperan crear conciencia sobre la importancia de la donación de pacientes vivos.

En Estados Unidos, existen numerosas organizaciones y programas que ofrecen ayuda a personas con cáncer de colon. Si necesitas información sobre tratamientos, asistencia financiera y albergues para pacientes, una buena opción es la American Cancer Society. Además, la Colon Cancer Foundation y la Colorectal Cancer Alliance ofrecen programas y servicios específicos para el cáncer colorrectal, incluyendo asistencia financiera y apoyo a la comunidad. Para una detección temprana del cáncer de colon, incluyendo pruebas de detección gratuitas o de bajo costo puedes comunicarte con los Centers for Disease Control and Prevention | CDC (.gov).

