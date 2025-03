Al igual que existen señales que nos indican si a alguien le gustamos o si un amigo especial podría ser algo más, también hay pistas que pueden mostrarnos si nuestra pareja ya no siente lo mismo por nosotros. Aunque no siempre sea el caso, a veces lo que ocurre es una desconexión emocional.

La psicóloga Ana María Sepé, doctora en psicología y especialista en psicoanálisis, afirma que hay frases comunes que, al repetirse, podrían ser una señal de que la relación perdió el amor. Reconocer estas frases es el primer paso para hablar sobre el problema o, en algunos casos, tomar la decisión de poner fin a la relación.

Una de las frases más preocupantes es cuando los insultos comienzan a aparecer en las discusiones. Si tu pareja te insulta durante una pelea, incluso si se trata de un comentario que empieza con “eres… XXX”, es una señal clara de que la relación ya no tiene el mismo respeto. En una relación amorosa, los insultos nunca deberían ser aceptados, y si esto sucede, es hora de cuestionar la relación.

Los insultos no deberían estar permitidos en ningún contexto, y menos entre personas que se quieren. (Pexels)

Otra frase común es “Somos muy diferentes”. Aunque esta puede ser una oportunidad para fortalecer la relación, crear espacios personales y compartir intereses, si se repite constantemente y se utiliza más como una excusa para evitar compromisos, algo no está funcionando bien.

El “no tengo tiempo” también es una señal a tener en cuenta. Si constantemente te dice que no tiene tiempo para ti o para hacer planes juntos, es una señal de desconexión. Si bien las responsabilidades laborales y otras obligaciones pueden ser reales, siempre que haya amor, siempre se puede hacer el esfuerzo por encontrar tiempo para la pareja.

Finalmente, “No tengo ganas” o “me aburro” es otra frase preocupante. Todos podemos tener días en los que no queramos hacer planes, pero si esta se convierte en una excusa constante para no compartir momentos juntos, puede ser una señal de que ya no disfrutan de la relación. La psicóloga Sepé explica que el aburrimiento prolongado en una relación indica que ya no comparten sueños, deseos ni diversión, lo que lleva a sentirse cada vez más solos.

Si cada vez que intentas hacer un plan, no busca siquiera cambiar turno o hacer un mínimo esfuerzo para compartir tiempo, tu relación podría estar en problemas. (Foto: Pexels)

Lo que debe tener una relación para ser saludable

El portal Planned Parenthood también ofrece una guía sobre relaciones saludables, destacando que estas se basan en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la honestidad.

Es fundamental poder expresar nuestros sentimientos, necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa. Asimismo, es esencial valorar las opiniones y límites de nuestra pareja, evitando cualquier tipo de control o manipulación. La confianza se construye sobre la base de la honestidad, por lo que es importante ser sinceros con respecto a nuestros pensamientos.

Además, es importante que ambas personas se sientan cómodas y seguras al expresar sus deseos y límites en el ámbito sexual. El consentimiento es esencial en cualquier relación, y ambas partes deben sentirse libres de decir que no en cualquier momento.