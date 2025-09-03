Cuando se habla de trámites migratorios en Estados Unidos, lo primero que muchos piensan es en meses de espera y, en la mayoría de los casos, la necesidad de contratar un abogado especializado para no cometer errores. Durante la actual administración Trump, estas sensaciones se hicieron aún más fuertes, ya que se implementaron rigurosas medidas de control que dificultaron los procesos para quienes buscaban regularizar su estatus en el país. Sin embargo, la historia de una joven peruana rompe con esa idea.

Viviana Aviles, residente en EE.UU., compartió en TikTok cómo logró obtener su Green Card en apenas dos meses y medio, sin pagar a un abogado migratorio. Su caso ha llamado la atención porque el promedio de espera suele ser de entre 9 y 14 meses, dependiendo del tipo de solicitud.

La joven sorprendió al completar el proceso de la Green Card en menos de tres meses y sin abogado migratorio. | Crédito: AI / Composición Mag / Jairo Rúa

Según relató en un video viral de TikTok, el 30 de abril presentó el Formulario I-485. Apenas once días después, el 11 de mayo, acudió a su cita biométrica; el 2 de junio asistió a su entrevista; el 11 de julio recibió la aprobación oficial y, finalmente, el 18 de julio, su Green Card llegó a sus manos.

La rapidez de su proceso para obtener la Green Card no fue casualidad. Viviana ya había tenido experiencia con trámites migratorios en EE.UU., pues en el pasado solicitó una visa americana y un permiso de trabajo.

Esa familiaridad con los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) le dio la seguridad para llenar formularios como el I-130 y el I-485, además de cumplir por su cuenta con el examen médico exigido por el Formulario I-693. Gracias a esto, evitó los costos de asesoría legal y mantuvo el control total de su caso.

En 2025, el USCIS implementó nuevas medidas que también pueden haber agilizado su trámite. Una de las más relevantes es que ahora el examen médico debe presentarse al mismo tiempo que la solicitud de ajuste de estatus, evitando retrasos posteriores. Asimismo, se han añadido filtros más estrictos en el Formulario I-130 para prevenir fraudes matrimoniales, lo que busca dar más confianza al proceso y reducir revisiones adicionales.

El caso de la joven latina demuestra que con preparación es posible enfrentar con éxito los trámites de inmigración en EE. UU. | Crédito: TikTok unevencat1008_

El caso de Viviana es excepcional, pero no es la única vía para obtener una Green Card en menor tiempo. El programa EB-5, por ejemplo, ofrece residencia a inversionistas extranjeros que realicen aportes de al menos $800,000 dólares. Aunque esta alternativa no es accesible para todos, refleja cómo el país mantiene diversas rutas para quienes buscan establecerse de manera permanente.

En contraste, la mayoría de solicitudes laborales, como las del programa EB-3, pueden tardar en promedio hasta 3.4 años. Incluso trámites rutinarios, como la renovación de Green Cards, actualmente superan los ocho meses debido a la acumulación de más de 11 millones de casos pendientes en el sistema migratorio estadounidense.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!