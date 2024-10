Son muchos los que tienen un gato en casa y se aseguran de darle todo el cariño posible, pues lo consideran como un miembro más de su familia. Si ese es tu caso, atención a lo siguiente: ¿Eres capaz de asegurar si tu mascota confía en ti? Toco ese tema porque el día de hoy te voy a presentar a un amante de los gatos llamado Christian Digilio. Este hombre de Estados Unidos dio a conocer lo que alguien debe hacer para descubrir si su pequeño felino confía en su persona.

El joven de esta historia tiene una cuenta de TikTok llamada @prettyboychristiann. Ahí frecuentemente muestra el gran amor que siente por su gata de color negro y blanco llamada Layla. Precisamente, no hace mucho grabó un video con ella para compartir la información indicada en el primer párrafo.

En esta imagen se aprecia a Christian Digilio con su gata Layla. (Foto: @prettyboychristiann / TikTok)

“Aparentemente, hay un montón de pruebas súper simples que podrías hacer para ver cuánto confía tu gato en ti”, comenzó diciendo el creador de contenido en el clip en cuestión. Luego, siempre estando con su mascota, empezó a señalar lo que uno debe realizar para conocer la verdad.

En esta imagen aparece Christian Digilio siendo muy cariñoso con su gata Layla. (Foto: @prettyboychristiann / TikTok)

Lo que debes hacer

La primera acción consiste en cubrirle los ojos a tu gato(a) con tu mano. Si es que no se mueve, pues confía en que no le harás daño. La segunda acción consiste en averiguar si tu mascota te permite sostenerla y balancear su cuerpo. Si te deja hacerlo, confía en ti.

Luego muestra que la tercera acción consiste en sujetar al gato(a) boca abajo. Si no reacciona de mala manera, te considera alguien confiable. Finalmente, para comprobar si confía o no en ti, puedes tocarle la nariz. Si eso no le molesta, pues ¡felicidades! Confía en ti. ¿Qué opinas del video? No olvides dejarnos tu comentario.

