Una futura azafata ha revelado un consejo de seguridad aérea que ha sorprendido a muchos usuarios de TikTok. En un video que se ha vuelto viral, la usuaria @clauucuerdo ha compartido una recomendación que podría salvar a los pasajeros de una experiencia muy desagradable en caso de emergencia: evitar viajar en avión con pantalones cortos. Según la joven, esta sencilla medida podría marcar una gran diferencia en caso de evacuación.

En su video, que ha superado las 300 mil reproducciones, Clauu explica que durante una evacuación de emergencia, los pasajeros deben utilizar toboganes inflables para salir rápidamente de la aeronave.

Al deslizarse por estos toboganes a gran velocidad, la fricción con el plástico puede causar quemaduras y abrasiones en la piel expuesta. Por esta razón, la futura azafata recomienda utilizar pantalones largos para proteger las piernas en caso de tener que evacuar el avión de esta manera.

“Yo esto no lo sabía, de hecho siempre voy con vaqueros o chándal corto, pero no lo volveré a hacer”, aseguró la joven, generando un gran debate en las redes sociales.

La joven explica que, si hay una emergencia y se debe proceder a una evacuación, este tipo de prendas podría hacerte pasar más de un apuro. (Foto referencial: Pixabay)

Muchos usuarios se han sorprendido al conocer este detalle. Otros, en cambio, cuestionaron su recomendación y afirmaron que la indicación de Clauu es exagerada.

“Analizamos: ¿alguien conoce algún caso donde han tenido la ocasión de bajar por estos toboganes en un accidente de avión?”, preguntó una persona. “¿Y por qué si quema no le cambian el material? Lo mismo pasaría con los brazos si no traes manga larga. ¿Entonces tampoco nos podemos quitar el suéter en el avión?”, escribió otra.

“Como el avión se esté cayendo lo último que me importa es que se me queme la pierna”, agregó un tercero. “No me suelo subir con la idea de que se va a caer el avión y voy a tener que evacuar de emergencia”, comentó otro.

Lo cierto es que, más allá de estar de acuerdo o no con lo sugerido por la azafata, su recomendación es totalmente válida y puede ayudar a mejorar la seguridad de los pasajeros.

Por otra parte, aunque la probabilidad de una evacuación de emergencia es baja, es siempre mejor estar preparados para cualquier eventualidad.