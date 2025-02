Desde que lanzó el exitoso sitio web de viajes The Points Guy en 2010, Brian Kelly, su creador, se convirtió en una fuente de referencia para viajeros de todo el mundo. Ahora, este experto decidió llevar su conocimiento más allá del mundo digital con su primer libro, “How to Win at Travel” (Cómo ganar en viajes), guía esencial para quienes buscan aprovechar al máximo cada aventura.

“Francamente, viajar sigue siendo muy confuso”, declaró Kelly en conversación con el New York Post. “Veo a tanta gente cometiendo errores”.

Con 15 años de experiencia en la industria, el experto ha sido testigo de cómo muchas personas se sienten abrumadas al planificar sus vacaciones. Aunque hay muchos factores de por medio que aumentan o disminuyen los costos de los pasajes, Kelly se animó a compartir algunos de sus trucos más valiosos para viajar de forma inteligente y económica.

Brian Kelly es fundador del popular sitio web de viajes "The Points Guy". (Foto: @briankelly)

Una de las dudas más recurrentes es cómo encontrar vuelos baratos en un mercado donde los precios están en constante aumento. Contrario a la creencia popular, el experto desmiente la idea de que existe un día específico para encontrar vuelos baratos.

“No hay un día mágico en el que, de repente, el hada madrina de los vuelos haga que todos sean baratos”, afirma. En cambio, recomienda ser flexible con las fechas y utilizar herramientas como Google Flights para explorar opciones y encontrar las mejores ofertas.

Además de los vuelos, el experto también ofrece consejos sobre seguros de viaje y equipaje destacando la importancia de comparar pólizas en sitios web como insuremytrip.com y evitar comprar seguros a través de aerolíneas u hoteles.

Contrario a la creencia popular, Kelly asegura que los precios de los boletos no varían dependiendo del día. (Foto referencial: Pixabay)

En cuanto al equipaje, Kelly sugiere conseguir una tarjeta de crédito asociada con la aerolínea que te otorgue una maleta facturada gratuita, ya que las tasas de los aeropuertos suelen superar los propios costos de los viajes. Asimismo, asegura que colocar un AirTag tampoco está de más.

La época en la que piensas realizar un viaje también es fundamental. Aunque Kelly afirma que es necesario ser flexible con las fechas, cree que algunas temporadas son mejores que otras.

Por ejemplo, sugiere evitar la temporada alta en destinos populares como Italia y Grecia, y en su lugar, optar por viajar en otoño o primavera para disfrutar de mejores precios y experiencias más auténticas.

El experta recomienda evitar los destinos populares en verano. Por otra parte, sugiere visitar sitios no tan populares como Croacia. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, Kelly reveló algunos de sus destinos favoritos que no son tan populares entre los turistas, mencionando a Croacia como un lugar con precios bajos y adviertiendo sobre los altos precios en Mykonos, Grecia.

Por otra parte, recomendó explorar la Riviera de Atenas para descubrir auténticas joyas ocultas.