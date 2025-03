La pediatra estadounidense Nika, conocida en las redes sociales como Dra. Niky, ha sido testigo de un gran número de accidentes evitables en su trabajo, por lo que decidió compartir sus mejores consejos para mantener a los niños seguros en casa. Con 35 años y madre de tres hijos, combina su experiencia profesional con la crianza para alertar a otros padres sobre los peligros más comunes dentro del hogar.

“He visto tantos accidentes evitables, quemaduras por derrames de café caliente, atragantamientos con alimentos, vuelcos de muebles, que he cambiado la forma en que organizo mi propia casa”, declaró la profesional según informó el medio Daily Mail

“Ahora mantengo las ollas y los mangos de las sartenes alejados cuando cocino, guardo las bebidas calientes fuera del alcance y corto los alimentos en formas y tamaños seguros para los niños pequeños, entre muchas otras cosas”, agregó.

La especialista destacó la importancia de mantener alejadas las ollas y sartenes al cocinar. (Foto: @niky.mamamd)

La doctora asegura que trabajar en pediatría ha cambiado por completo su percepción sobre la seguridad en el hogar.

“Sinceramente, ya no puedo dejar de ver los riesgos”, explica. “Una vez que has trabajado en pediatría, entras en casa y empiezas a detectar peligros potenciales como un detective. Después de todo lo que he visto, soy aún más consciente de los riesgos que rodean a nuestros hijos”.

Para Nika, hay medidas esenciales que no pueden pasarse por alto como revisar los detectores de humo, cerrar las puertas antes de dormir y tener mantas ignífugas cerca.

Lo mismo ocurre con las tazas de agua caliente, pues deben ser colocadas en un lugar seguro alejadas del filo de cualquier superficie. (Foto: @niky.mamamd)

“Cada casa debería tener detectores de humo en todos los dormitorios, fuera de las zonas de dormir y en cada nivel de la casa. Hay que probarlos una vez al mes y cambiar las pilas al menos una vez al año”, recomienda. También destaca que cerrar las puertas al dormir puede ralentizar la propagación del fuego y el humo tóxico, dándole a los niños más tiempo para escapar o ser rescatados.

Otro punto clave es la cocina, donde se producen muchos accidentes. “Nunca dejes la cocina desatendida, mantén a los niños al menos a un metro de los fogones y gira los mangos de las ollas hacia dentro para evitar quemaduras y derrames”, aconseja.

Además, alerta sobre el riesgo de asfixia con ciertos alimentos como uvas, salchichas, palomitas, frutos secos enteros y zanahorias crudas.

Cortar los alimentos en tamaños seguros es una de las formas más sencillas de evitar una emergencia. (Foto: @niky.mamamd)

“Cortar los alimentos en formas y tamaños seguros es una de las formas más sencillas de evitar una emergencia que asuste y ponga en peligro la vida de los niños”, advierte.

Nika le ha enseñado a sus propios hijos a identificar riesgos. “Como les he enseñado desde tan pequeños, también han aprendido a ser conscientes de los riesgos por sí mismos. Mi hijo de seis años sabe exactamente cómo manipular la comida para que sea segura para mi hijo de dos años. Incluso el pequeño, si le doy un arándano, sabe que tiene que aplastarlo antes de metérselo en la boca”, comenta.

Finalmente, la doctora aclara que no se trata de vivir con miedo ni de sobreproteger a los niños, sino de hacer ajustes inteligentes.

“La forma de preparar la cocina, servir la comida y asegurar los muebles puede evitar muchos accidentes. La crianza ya es abrumadora de por sí, así que mi objetivo siempre es compartir consejos prácticos y útiles para mantener a los niños a salvo”, concluye.