La forma en que las personas inician relaciones ha cambiado radicalmente. Las aplicaciones de citas y las redes sociales transformaron la manera en que nos conectamos, generando también nuevas preocupaciones. Uno de los mayores temores para los hombres jóvenes es la posibilidad de ser ridiculizados por sus acompañantes, algo que puede afectar sus preferencias a la hora de buscar pareja.

Según la reconocida psicoterapeuta y sexóloga estadounidense Tammy Nelson, muchos jóvenes evitan las citas con personas de su edad por miedo a que sus interacciones sean compartidas y juzgadas en Internet. Durante su podcast, llamado “The Trouble with Sex”, la doctora pudo conversar con varios hombres que prefieren relacionarse con mujeres mayores.

“Lo que escucho de los hombres en edad universitaria es: ‘Prefiero quedarme en casa y distraerme’”, explicó al medio Daily Mail, y agregó: “Dicen: ‘Tengo miedo de ir a una cita porque si hago algo mal, todos los amigos en las redes sociales lo sabrán, me acusarán de algo que no sabía que hice, e incluso las cosas buenas estarán en las redes sociales y no quiero eso’”.

La Dra. Nelson ha observado que los hombres jóvenes ven varias ventajas en salir con mujeres mayores. Estas personas, según los entrevistados, suelen ser más seguras de sí mismas, tienen una mayor experiencia y son menos propensas a presionar por el compromiso.

Uno de los mayores temores para los hombres jóvenes es la posibilidad de ser ridiculizados en Internet por sus citas. (Foto referencial: Freepik)

Además, la comunicación abierta y honesta es otro factor atractivo para los hombres jóvenes. Las mujeres mayores tienden a ser más directas sobre sus deseos, lo que crea una dinámica más satisfactoria para ambos.

Asimismo, las mujeres mayores, al no sentirse presionadas por los estándares de belleza, disfrutan más de sus cuerpos y transmiten esa seguridad a sus parejas.

“Así, los hombres sienten que esta mujer está realmente aquí, está realmente presente, tiene confianza en su cuerpo. No está protegiendo ni encubriendo, y creo que eso hace una gran diferencia”, explica la profesional.

Por otro lado, los hombres jóvenes ofrecen a las mujeres mayores una mayor resistencia física y una menor presión para mantener relaciones a largo plazo. Estas características hacen que este tipo de relaciones sean muy atractivas para muchas mujeres.

Aunque las relaciones con diferencia de edad pueden enfrentar desafíos, la Dra. cree que estas parejas pueden ser igual de duraderas que cualquier otra. (Foto referencial: Freepik)

Aunque las relaciones con diferencia de edad pueden enfrentar desafíos, como las diferencias culturales o la presión social, la Dra. Nelson cree que estas parejas pueden ser igual de sólidas y duraderas que cualquier otra. La clave está en la comunicación, el respeto y la disposición a construir una conexión auténtica.

Lo que debe tener una relación para ser saludable

El portal Planned Parenthood también ofrece una guía sobre relaciones saludables, destacando que estas se basan en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la honestidad.

Es fundamental poder expresar nuestros sentimientos, necesidades y preocupaciones de manera clara y respetuosa. Asimismo, es esencial valorar las opiniones y límites de nuestra pareja, evitando cualquier tipo de control o manipulación. La confianza se construye sobre la base de la honestidad, por lo que es importante ser sinceros con respecto a nuestros pensamientos.

Además, es importante que ambas personas se sientan cómodas y seguras al expresar sus deseos y límites en el ámbito sexual. El consentimiento es esencial en cualquier relación, y ambas partes deben sentirse libres de decir que no en cualquier momento.