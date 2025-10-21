Durante toda su vida, el mayor sueño de la estadounidense Janet Fontane fue casarse, amar y ser amada. Aunque tuvo varias relaciones sentimentales, ninguna terminó en matrimonio. Hoy, a sus 76 años, finalmente logró caminar hacia el altar por primera vez y decidió compartir su experiencia para inspirar a otros que aún esperan encontrar el amor.

En un ensayo personal publicado en Business Insider, Fontane contó que salió con muchos hombres, incluso durante años, pero nunca encontró a su verdadero compañero. Cuando se jubiló de su carrera en marketing internacional en 2016, tomó un curso de desarrollo personal que la ayudó a identificar su deseo más profundo: casarse y construir una vida en pareja.

“Así como me entregué por completo a mi trabajo, me entregaría a encontrar a mi alma gemela para pasar las últimas décadas de mi vida con él”, confesó.

Ambos mantuvieron una relación a distancia antes de comprometerse y unir sus vidas en una emotiva ceremonia. (Foto referencial: Freepik)

Con esa determinación, comenzó a buscar el amor con más intención. Su amiga Gina Guddat, consejera de parejas y autora del libro ‘The Relationship Roadmap’, la ayudó a crear un perfil en un sitio web de citas, donde incluyó fotos y mencionó sus aficiones.

En febrero de 2021, hizo conexión con un hombre llamado Cliff. Aunque vivían en ciudades distintas (ella en Seattle y él en Phoenix), comenzaron a hablar por teléfono.

Cuando Cliff viajó a Seattle para visitar a su hijo, decidieron conocerse en persona y tuvieron su primera cita en un viñedo.

“Fue todo un caballero. Hablamos durante tres horas”, recordó Fontane. “Aunque no estaba segura de si esto duraría, decidí darnos una oportunidad y lo llamé nuevamente un par de días después”.

Fontane asegura que casarse en la vejez le dio una perspectiva más profunda sobre el amor. (Foto referencial: Freepik)

Con el tiempo, las conversaciones se volvieron parte de su rutina diaria y la relación creció. Después de varios años en una relación a distancia, en diciembre de 2023, Cliff, que ahora tiene 81 años, le propuso que compraran los anillos juntos, bromeando con que no podía arrodillarse para hacer una propuesta tradicional.

En abril, Janet tuvo la boda con la que soñó durante décadas. “Tuve una organizadora de bodas, un vestido de encaje, damas de honor y un fotógrafo: la boda de cuento de hadas que había soñado durante años”, relató.

Al reflexionar sobre su matrimonio a una edad mayor, Fontane expresó que esta experiencia le enseñó a valorar aún más el presente.

“Varios seres queridos fallecieron antes de nuestra boda y los extrañamos ese día. Mientras llorábamos, también celebrábamos el amor y la vida en la sala. No creo que hubiera sentido esto si me hubiera casado a una edad más joven”, explicó.

Su historia dio esperanza a muchas personas mayores que aún desean encontrar a su media naranja. (Foto referencial: Freepik)

Además, aseguró que su historia sirvió para dar esperanza a otros: “cuando mis amigos escuchan nuestra historia de amor, suelen decir que les da esperanza de que ellos también puedan encontrar el amor en sus últimos años”.

Hoy, Janet se siente agradecida de tener a Cliff a su lado, alguien que la hace reír y que la pone primero por encima de él mismo.

“Sé que estará conmigo el resto de los años que viva, sin importar lo que suceda mientras envejecemos”, concluyó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí