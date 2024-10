Taylor Maresca es una joven de Estados Unidos que ha vivido y sigue viviendo una historia que parece extraída de una película. Resulta que ella le pidió a su padre que le ayudara a conseguir un auto sin saber que él le acabaría presentando a un vendedor que se convirtió en el hombre con quien se casará el próximo año. A continuación, más detalles al respecto.

En mayo de 2022, Taylor se estaba preparando para graduarse de la Universidad de Arizona y mudarse a Myrtle Beach, Carolina del Sur. Y es que en ese lugar iba a empezar a trabajar como reportera de noticias de televisión en la filial local de CBS.

Debido a ello, la joven necesitaba un auto para movilizarse, pero debido a todas las cosas que tenía en su cabeza en ese entonces, le pidió a su padre que le ayudara a conseguir uno. Ella simplemente deseaba tener un vehículo pequeño y de color blanco. No tenía preferencia por ninguna marca.

Esta imagen muestra a Taylor Maresca en su día de graduación junto con su padre. (Foto: Taylor Maresca TV / Facebook)

Al cabo de un tiempo, su progenitor pudo encontrar un Nissan Sentra blanco en un concesionario de la zona de Myrtle Beach. Es ahí donde él conoció al vendedor Marshall Walker, con quien se mantuvo en contacto durante un par de meses.

No fue hasta junio de 2022 que recién Taylor se vio cara a cara con Marshall gracias a su padre, que los presentó. “Cuando lo conocí, definitivamente pensé que era lindo. Mi padre dijo que estuve actuando de manera extraña todo el tiempo que estuvimos allí y, en un momento dado, incluso le pregunté a mi padre: ‘¿Qué edad crees que tiene?’”, contó la mujer en diálogo con People.

La invitó a salir por mensaje de texto

Horas después de haber escogido el auto ideal, ella recibió un mensaje del vendedor de esta historia. “Estaba nerviosa, emocionada y feliz, ¡y NO le dije a mi papá. Definitivamente teníamos buenas vibraciones en el concesionario, así que me emocioné cuando me envió un mensaje de texto. Mencionó que era nueva en la zona y me preguntó si me gustaría salir alguna vez. ¡Dije que sí!”, recalcó.

Taylor también dijo que, debido a su timidez, su madre y su hermana tuvieron que animarla bastante a salir. Hasta ese entonces, solo a ellas les había contado sobre el mensaje. Afortunadamente, las cosas salieron muy bien y la pareja siguió viéndose.

En mayo de 2024, durante un viaje a Nantucket, Massachusetts, Marshall le propuso matrimonio a Taylor y ella aceptó. Todo ocurrió mientras caminaban hacia el histórico faro de Bran Point. En ese lugar, había un fotógrafo que estaba escondido entre los arbustos. El plan de Walker salió a la perfección.

Esta imagen permite apreciar el momento en que Marshall Walker le propuso matrimonio a Taylor Maresca. (Foto: Taylor Maresca TV / Facebook)

Es su mejor amigo

“No estoy segura de que haya habido un momento exacto en el que supe que era el indicado, pero una vez que empezamos a pasar tiempo juntos, supe que era la persona con la que pasaría la vida para siempre. No podía imaginar la vida de otra manera. Es mi mejor amigo y no veo la hora de casarme con él”, indicó Taylor que dará el “sí” en el altar en otoño de 2025. “¡Nunca se sabe dónde se puede encontrar al futuro marido!”, sostuvo más adelante.

Esta imagen muestra a Taylor Maresca con su futuro esposo, Marshall Walker. (Foto: Taylor Maresca TV / Facebook)

