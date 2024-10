Maggie Smith, de 32 años, es una mujer de Alabama (Estados Unidos) que optó por usar aplicaciones de citas para poder encontrar una pareja. Precisamente, hace poco quedó en salir con un hombre. Lo llamativo es que esa primera cita duró apenas 2 minutos. ¿Cuál fue el motivo? Pues ella misma lo dio a conocer en un video que publicó en su cuenta de TikTok (@mcgonagallsays). Quédate tranquilo(a) que aquí te contaremos todo.

Luego de terminar una relación en noviembre de 2023, la protagonista de esta historia quiso darse una nueva oportunidad en el amor y por eso comenzó a salir con hombres cada vez que podía; sin embargo, no ha tenido la mejor suerte del mundo.

Justamente, su última cita duró 2 minutos. La situación la dio a conocer en un video que compartió en su cuenta de TikTok (@mcgonagallsays). “Cuando llegué a la cita, me dio un abrazo y me preguntó si tenía hambre y luego me dijo que entráramos (a un restaurante). Me di la vuelta para ingresar y él caminó detrás de mí, y luego se inclinó y me pidió que saliera. Dijo que lo sentía, pero que no tenía ganas”, contó. “Salir con alguien cuando eres gorda es una mie***”, sentenció.

Esta imagen muestra a Maggie Smith, la protagonista de esta historia. (Foto: @mcgonagallsays / TikTok)

La publicación no tardó en volverse viral. Si bien muchos usuarios consideraron que el sujeto no identificado fue grosero por no darle una oportunidad a Maggie, otros aplaudieron el hecho de que por lo menos fue sincero y le avisó que se iba a ir.

Esta imagen se puede apreciar a Maggie Smith para nada feliz. (Foto: @mcgonagallsays / TikTok)

A raíz del impacto que generó el video, Maggie fue entrevistada por Newsweek y pudo hablar más sobre la lamentable experiencia que vivió. “Como soy una chica de talla grande, siempre tengo en la cabeza la idea de que un chico podría marcharse en cuanto me vea, pero no quiero creer que eso suceda. Pero sucedió y me sorprendí, me sentí mortificada y avergonzada”, indicó la mujer, que aseguró que esa cita fue la peor que ha tenido hasta el momento.

En esta imagen se aprecia a Maggie Smith, quien asegura que está contenta por cómo es. (Foto: @mcgonagallsays / TikTok)

Está contenta por cómo es

“Me ha hecho dar un paso atrás y preguntarme si vale la pena salir con alguien. He trabajado mucho en mí misma, estoy contenta con quién soy y sé lo que puedo aportar. Creo que ahora mismo estoy intentando centrarme en esas cosas y tomarme un descanso de las aplicaciones. Siento que ahí es donde muere la autoestima”, aseveró Maggie, que le desea lo mejor al hombre, a pesar de lo que le hizo.

@mcgonagallsays I think I’m going to be taking a break from dating. I just can’t do this anymore. ♬ original sound - Mags | 🎀✨

